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Resumen: Un operativo en el río Nechí, en El Bagre, permitió destruir maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro. Según las autoridades, la operación afectó las finanzas de una estructura del Clan del Golfo y evitó que continuara una actividad que produciría cerca de 26,5 kilos de oro al mes. El resultado se suma a otras siete minas intervenidas recientemente en El Bagre y Zaragoza.

¡Les tumbaron el negocio! Destruyen maquinaria que movía más de $11.000 millones en oro en El Bagre

Un operativo contra la explotación ilícita de oro permitió inutilizar una importante cantidad de maquinaria utilizada para esta actividad en zona rural de El Bagre, Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño.

La intervención se realizó en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, donde las autoridades localizaron una unidad minera en la que se desarrollaban actividades de extracción ilícita de oro.

Durante el procedimiento fueron destruidos de manera controlada 3 dragones brasileros, 2 excavadoras, 4 dragas tipo buzo y 13 motores industriales, elementos que, de acuerdo con las autoridades, eran empleados para la explotación del mineral.

Una operación contra las finanzas ilegales

El resultado fue desarrollado por tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada 11, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Armada y la Policía.

Según la información entregada por las autoridades, la unidad minera intervenida tenía una producción mensual estimada de 26,5 kilos de oro.

El valor de esa producción en el mercado informal fue calculado en aproximadamente $11.130 millones mensuales.

Las autoridades señalaron que la actividad estaría relacionada con la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, estructura a la que se atribuye el cobro de una extorsión equivalente al 15 % de la producción.

En desarrollo de operaciones ofensivas sostenidas en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Batallón de Selva Nº 57 de la #Brigada11, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la @ArmadaColombia y la @PoliciaColombia, asestaron un golpe… pic.twitter.com/BezTsD00XC — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 28, 2026

De acuerdo con este cálculo, ese porcentaje representaría cerca de $1.669 millones mensuales para las finanzas de la estructura criminal.

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A esto se suma la afectación ocasionada por la inutilización de la maquinaria, cuyo valor dentro de la cadena logística fue estimado en $6.264 millones.

También hubo afectación ambiental

Además del impacto económico sobre las actividades de explotación ilícita, la operación busca reducir los efectos ambientales asociados a este tipo de minería.

Las autoridades indicaron que con la intervención se evita la deforestación de zonas consideradas de especial interés ecológico y se contribuye a disminuir el impacto sobre los recursos hídricos de la región.

El procedimiento se suma a otras acciones realizadas recientemente contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño.

Ya habían intervenido otras siete minas

Durante la semana anterior, las autoridades habían inutilizado siete minas que, según la información oficial, también estarían relacionadas con el mismo grupo criminal.

Estas operaciones se desarrollaron en áreas rurales de El Bagre y Zaragoza, donde las minas intervenidas tendrían una producción aproximada de 11.000 gramos de oro al mes, con un valor superior a $5.000 millones.

Con el nuevo operativo realizado en el sector de Río Viejo, las autoridades aseguran que continúan afectando las actividades utilizadas para financiar a las estructuras armadas que operan en esta zona de Antioquia.

Las tropas del Ejército anunciaron que mantendrán el despliegue de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de combatir las fuentes de financiación ilícita y otros factores de criminalidad asociados a los grupos armados organizados que delinquen en la región.