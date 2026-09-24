Tras 10 días de arresto por no «censurar» su documental: Samuel Adrián recobra la libertad

Resumen: Reafirmando la postura central de su investigación, el documentalista celebró que el país esté rechazando estas prácticas y reprobó enfáticamente el accionar de los profesionales de la salud que, según sus palabras, están "castrando químicamente a los niños pequeños".

Minuto30.com .- El investigador y realizador audiovisual Samuel Adrián finalizó su periodo de detención de 10 días, sanción que le fue impuesta por desacato tras negarse a cumplir una orden judicial que le exigía retirar de la plataforma YouTube su controvertido documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’.

A su salida, luego de haber sido retenido el pasado 13 de septiembre a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el director entregó un primer pronunciamiento público acompañado de su esposa, en el que destacó los siguientes puntos sobre su proceso legal y el impacto de su obra.

Consecuencias asumidas: Adrián aseguró que viajó a Colombia plenamente consciente de la orden de arresto en su contra. Sin embargo, enfatizó que prefirió perder su libertad temporalmente antes que ceder a la censura y eliminar el documental, bajo la premisa de «mantenerse firmes» a favor de la verdad.

Movilización y apoyos de alto nivel: El director señaló que, aunque su detención impidió que dictara las conferencias que tenía programadas, el hecho sirvió como catalizador para que millones de familias alzaran la voz. En su discurso, destacó y agradeció el respaldo público de médicos, del congresista Luis Miguel López y del propio presidente de la República.

Duro mensaje contra las transiciones médicas: Reafirmando la postura central de su investigación, el documentalista celebró que el país esté rechazando estas prácticas y reprobó enfáticamente el accionar de los profesionales de la salud que, según sus palabras, están «castrando químicamente a los niños pequeños».

El cumplimiento de esta orden de arresto y las posteriores declaraciones de su director reavivan el intenso debate nacional político, médico y social sobre los procedimientos de transición de género en menores de edad en el país.

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