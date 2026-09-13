Samuel Adrián enfrenta 10 días de arresto por defender a los niños y negarse a censurar su documental

Resumen: Lejos de ceder ante la presión de la censura, el investigador y creador de contenido llegó a Colombia sabiendo que sería detenido. A través de un valiente mensaje, dejó claro que su libertad es un pequeño precio a pagar por darles voz a los niños afectados por los tratamientos de cambio de sexo.