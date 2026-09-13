Samuel Adrián enfrenta 10 días de arresto por defender a los niños y negarse a censurar su documental

Resumen: Lejos de ceder ante la presión de la censura, el investigador y creador de contenido llegó a Colombia sabiendo que sería detenido. A través de un valiente mensaje, dejó claro que su libertad es un pequeño precio a pagar por darles voz a los niños afectados por los tratamientos de cambio de sexo.
Minuto30.com .- Con una convicción inquebrantable y la tranquilidad de quien sabe que está haciendo lo correcto, el investigador Samuel Adrián arribó este domingo al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde fue detenido para cumplir una orden de arresto por desacato. Fiel a sus principios, el director prefirió perder su libertad durante 10 días antes que ceder a la orden judicial de eliminar su exitoso documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’.
Para evitar que su voz fuera silenciada, Adrián dejó preparado un emotivo video grabado desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, justo antes de tomar su vuelo de conexión. En él, explicó a sus miles de seguidores que asumía con total entereza las consecuencias legales, incluyendo el arresto y una multa, por defender la verdad y la integridad de los menores.
El sacrificio por los más vulnerables
En su pronunciamiento, el director dejó de lado su propia situación judicial para enfocar la atención en quienes él considera los más perjudicados. Con profunda empatía, aseguró que su encierro temporal no se compara con el daño que sufren los menores sometidos a tratamientos médicos irreversibles.
«Aquí la verdadera víctima no soy yo. Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo», expresó Adrián con firmeza. «Yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días. Pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron de haber sido sometidos».
Para el investigador, este sacrificio personal tiene un propósito claro: abrirles los ojos a los padres de familia y darle visibilidad a una problemática que muchos intentan ocultar. «Estos 10 días van por cada niño engañado», sentenció, dejando claro que este atropello judicial no frenará su incansable labor en defensa de la niñez.
Un llamado respetuoso al presidente De La Espriella
Sin perder la compostura institucional, Samuel Adrián aprovechó su mensaje para dirigirse al presidente Abelardo De La Espriella. Apelando al sentido de justicia del mandatario, le pidió de manera respetuosa que su equipo revise detalladamente el caso, pues considera que el fallo en su contra ha sido «sumamente injusto» y atenta contra la libertad de expresión.
Aclarando que no busca estar por encima de la ley ni exige un trato preferencial, el director solo solicitó garantías básicas para sus derechos humanos y su integridad física durante el tiempo que dure su privación de la libertad, confiando en que el Gobierno «no va a permitir ningún atropello» en su contra. Con este valeroso gesto, Samuel Adrián se consolida para muchos como un férreo defensor de los valores y de la protección infantil en el país.
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