Resumen: El jefe de Estado se pronunció sobre la detención del investigador y aprovechó la coyuntura para instar al Poder Legislativo a establecer límites claros sobre los procedimientos hormonales en menores de edad, alejando estas decisiones de las tutelas y los estrados judiciales.

Por detención de Samuel Adrián, De La Espriella pide al Congreso prohibir y limitar tratamientos de cambio de sexo en menores

Horas después de que se hiciera efectiva la orden de arresto por 10 días contra Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, el presidente Abelardo De La Espriella emitió un contundente pronunciamiento a través de su cuenta de X. El mandatario no solo reaccionó al caso que ha acaparado la atención mediática, sino que elevó una petición directa al Congreso de la República para transformar el marco legal del país frente a los tratamientos de transición de género en menores.

El pronunciamiento del mandatario se da justo después de que el propio creador de contenido, en un video pregrabado antes de su captura, le solicitara públicamente revisar las presuntas injusticias de su proceso y garantizar su seguridad.

Un llamado urgente al Congreso

En su mensaje, De La Espriella aseguró que el caso de Adrián, penalizado por advertir sobre las «posibles consecuencias irreversibles» de lo que el presidente denominó como «el mal llamado cambio de sexo en menores», debe ser el detonante para abrir un gran debate nacional.

Para el jefe de Estado, la regulación de estos temas ha quedado a la deriva. «Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores», enfatizó el mandatario. Su postura critica frontalmente el modelo actual, señalando que decisiones de tal magnitud no pueden seguir recayendo «únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales».

Vacíos legales y potestad parental

El presidente argumentó que conceptos jurídicos como el «libre desarrollo de la personalidad» y la «autonomía progresiva» han generado profundos vacíos legales que el Estado debe resolver urgentemente por la vía legislativa, priorizando siempre el principio constitucional de los derechos de la niñez.

Bajo la premisa de su proyecto político, De La Espriella concluyó su mensaje reafirmando su visión de gobierno y el papel fundamental de las familias en la crianza. «La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres. En mi Gobierno, los niños son sagrados», sentenció, marcando una clara línea ideológica y política frente a un debate que promete agitar la agenda del Congreso en los próximos días.