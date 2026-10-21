Resumen: Transoriente encontró a José Luis Villa, el adulto mayor al que un conductor le negó el bus por viajar con su perrita Luna en El Santuario. La empresa le pidió disculpas públicas, le entregó tiquetes de cortesía y regalos para Luna, y anunció que revisará sus protocolos para el transporte de mascotas. El conductor también se disculpó y Villa lo perdonó.

Transoriente encontró al adulto mayor al que le negaron subir al bus con su perrita: le pidió disculpas

Minuto30.com.- La historia de José Luis Villa, el adulto mayor al que un conductor de Transoriente le negó el servicio por viajar con su perrita Luna en El Santuario, tuvo un nuevo capítulo: la empresa logró localizarlo, lo recibió en sus instalaciones y le ofreció disculpas públicas, además de entregarle tiquetes de cortesía y regalos para su mascota.

El encuentro se dio días después de que el caso quedara registrado en un video que circuló en redes y generó rechazo entre los ciudadanos. En las imágenes, Villa permanecía en una parada del Oriente antioqueño junto a Luna, mientras intentaba conseguir transporte para continuar su recorrido.

Así fue el encuentro con la empresa

El gerente de Transoriente, Samir Echeverry, contó que la empresa logró ubicar a José Luis Villa en Guatapé con el apoyo de un policía. Tras comunicarse con él, lo invitaron a las oficinas de la compañía para escuchar su versión de lo sucedido y ofrecerle una reparación por el trato recibido.

Villa llegó acompañado de Luna y fue recibido por directivos y trabajadores, que organizaron un almuerzo y una entrega de elementos para la perrita: alimento, juguetes, accesorios, una correa y un babero con su nombre. Además, la empresa dejó a su disposición un guacal para que pueda transportarla en próximos viajes; aunque no se lo llevó ese día, podrá retirarlo cuando lo necesite.

El adulto mayor también recibió tiquetes de cortesía para viajar con Luna en las rutas de la compañía. Según contó Echeverry, Villa manifestó su interés por conocer Cúcuta, por lo que la empresa le ofreció apoyo para ese eventual trayecto, incluido el pasaje y el guacal para la perrita.

«Hoy estamos públicamente pidiendo las disculpas»

Durante el encuentro, los representantes de Transoriente reiteraron las disculpas y señalaron que la actuación del conductor no correspondió al trato que esperan brindar a los pasajeros. «Hoy estamos públicamente pidiendo las disculpas», expresó el gerente en una grabación divulgada por la compañía.

Echeverry afirmó que existen exigencias de seguridad, salud e higiene para el traslado de animales, pero aclaró que esas condiciones no justificaban la forma en que fue atendido José Luis Villa.

El conductor involucrado también le ofreció disculpas al adulto mayor. El trabajador manifestó que respeta a los animales y aseguró que no repetirá una situación como la ocurrida en El Santuario.

José Luis perdonó al conductor y pidió que no hubiera represalias

La reacción de Villa tuvo un lugar central en esta historia. Tras la difusión del video, el adulto mayor pidió que no se tomaran medidas que afectaran de forma grave al conductor. En una entrevista con un medio regional, dijo que perdonaba al trabajador, aunque pidió un cambio en la manera de tratar a las personas.

«Yo lo perdono, es su trabajo, pero que no vuelva a ser tan agresivo con las personas», manifestó.

El gerente de Transoriente señaló que el conductor recibió amenazas después de que el video circulara en redes sociales y que la empresa evalúa brindarle acompañamiento. Villa pidió que no le hicieran daño y solicitó que se tuviera en cuenta su perdón.

El caso que generó indignación

El episodio ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando Villa viajaba por municipios de Antioquia junto a Luna, su perrita de siete años. Según su relato, había caminado desde Rionegro y, por la lluvia, buscó refugio e intentó tomar un bus hacia El Santuario.

El hombre aseguró que ofreció pagar por el traslado de la perrita y que insistió durante varios minutos antes de desistir y esperar otro vehículo. Para continuar su recorrido hacia Guatapé y San Rafael tuvo que pagar transporte adicional por tramos.

José Luis Villa trabajó como soldador en su juventud y hoy dedica parte de su tiempo a visitar pueblos de Antioquia, siempre acompañado de Luna.

La empresa revisará sus protocolos

Transoriente anunció que revisará sus procedimientos para el transporte de mascotas y que reforzará entre sus conductores la importancia de atender con respeto a los usuarios. La compañía se comprometió a actualizar sus protocolos para facilitar desplazamientos seguros de pasajeros con animales de compañía.

El caso abrió una discusión sobre las condiciones para el transporte de animales de compañía en las rutas intermunicipales y la forma en que esas reglas deben aplicarse.

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