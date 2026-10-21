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Resumen: El Ejército intervino 12 unidades de minería ilegal en Cáceres, Antioquia, y afectó una actividad que, según las autoridades, generaría $281 millones mensuales al Clan del Golfo.

¡Golpe al Clan del Golfo en Cáceres! Destruyen maquinaria de minería ilegal que producía $281 millones al mes

Una operación militar contra la minería ilegal en Cáceres, Antioquia, permitió intervenir 12 unidades de explotación aurífera que, según las autoridades, estarían vinculadas con las finanzas del Clan del Golfo. La actividad intervenida representaría ingresos cercanos a los $281 millones mensuales, de acuerdo con las estimaciones del Ejército Nacional.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Río Man, sector La Mandinga, en el Bajo Cauca antioqueño. En el operativo participaron soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Brigada 11, junto con integrantes de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

Durante la intervención, las tropas inutilizaron 12 clasificadoras, 12 motobombas, 200 metros de manguera negra y 50 galones de combustible. El material empleado para estas actividades fue avaluado por las autoridades militares en más de $130 millones.

Según el reporte oficial, los puntos intervenidos estarían al servicio de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, perteneciente al Clan del Golfo.

La información entregada por el Ejército señala que la operación busca reducir la capacidad económica de esta estructura armada ilegal en una zona donde la extracción ilícita de minerales representa una fuente de financiación criminal.

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Las estimaciones militares indican que las unidades intervenidas tenían capacidad para extraer aproximadamente 672 gramos de oro al mes. La comercialización de esa cantidad, según el informe, podría generar ingresos cercanos a los $281 millones durante el mismo periodo.

Además del impacto económico sobre las redes ilegales, la intervención apunta a frenar actividades que afectan los recursos naturales. La minería sin autorización puede ocasionar daños en los ecosistemas, alterar los cauces de agua y generar contaminación asociada al uso de sustancias e insumos empleados en la extracción y el procesamiento del mineral.

El Ejército informó que las operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros continuarán en el Bajo Cauca antioqueño.

Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y limitar el aprovechamiento criminal de los recursos minerales de la región.

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