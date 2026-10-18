Resumen: Transoriente reconoció el error tras negarle el servicio a un adulto mayor que viajaba con su perro en El Santuario, Antioquia. La empresa revisa posibles sanciones, busca al hombre para disculparse y le entregará un guacal y alimento para el animal.

Le negaron subir a un bus por viajar con su perro en El Santuario: Transoriente reconoció el error

Minuto30.com.- Transoriente reconoció que se equivocó después de que un conductor de la empresa le negara el servicio a un adulto mayor que quería viajar con su perro hacia El Santuario, en el Oriente antioqueño. El caso quedó grabado en video, generó indignación en redes y la compañía anunció que revisa posibles sanciones internas y que busca al hombre para ofrecerle disculpas.

El video fue difundido el 17 de octubre por la organización Voluntariado Santuario en su cuenta de Instagram, y luego lo retomó BluRadio. En las imágenes se ve al hombre esperando el bus junto a su mascota, que también es de avanzada edad. Cuando llega el vehículo, el conductor ve al animal y se niega a transportarlos.

«¿Cuánto le cobro?»: el adulto mayor insistió

Según lo que muestra el video, el hombre incluso le pregunta al conductor cuánto le cobra por llevarlos hasta El Santuario, pero no logra que acepte el viaje. Después se le ve acariciando al perro. Hasta ahora se desconoce dónde están el adulto mayor y su mascota y cómo lograron llegar a su destino.

Voluntariado Santuario calificó lo ocurrido como una muestra de insensibilidad y falta de empatía hacia las personas mayores y los animales de compañía. La organización sostuvo que ponerle trabas a quienes se movilizan con mascotas desincentiva la tenencia responsable y, de manera indirecta, promueve el abandono. Por eso le exigió a la empresa protocolos claros, compasivos y ajustados a la normativa de protección animal.

Qué dijo Transoriente

Frente a la reacción ciudadana, Transoriente emitió un comunicado en el que explicó que verifica las circunstancias para saber si la actuación del conductor se ajustó a los procedimientos de la empresa y a la regulación vigente. La compañía reconoció la importancia del vínculo afectivo entre las personas y sus mascotas, y la necesidad de dar una atención digna a los adultos mayores.

Samir Echeverri Ceballos, director ejecutivo de la ATPA, afirmó a BluRadio que Transoriente reconoce el error y adelanta las averiguaciones para establecer lo sucedido con el conductor y determinar las posibles sanciones internas. La empresa dijo además que trabaja para resarcir el daño: quiere entregarle al hombre un guacal y alimento concentrado para su perro, pero hasta el momento no ha podido localizarlo.

La compañía también rechazó las amenazas que, según indicó, ha recibido por redes sociales a raíz del caso. Y se comprometió a fortalecer sus políticas para el transporte de animales de compañía, con condiciones claras de seguridad, salubridad y comodidad para el bienestar animal y los derechos de todos los pasajeros.

Las voces que pidieron empatía

Marcela Díaz, directora de la Fundación ORCA Medellín, pidió tener en cuenta el vínculo afectivo entre las personas y sus animales. «No sabemos el vínculo emocional que existe entre este adulto mayor y su animalito», dijo. Entre los viajeros consultados por BluRadio, Arnobis Burgos aseguró que su perrita es parte de su vida y que se sentiría mal si le negaran el servicio, y Martha Mejía calificó lo sucedido como triste.

Qué dice la guía de la Supertransporte sobre viajar con mascotas

La Superintendencia de Transporte tiene una guía sobre el transporte de animales y mascotas en servicio público. Allí señala que los usuarios pueden viajar con sus mascotas, siempre que se tengan y transporten en condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad. Entre los deberes del usuario menciona avisar al transportador, informarse de los requisitos de la empresa, usar implementos de seguridad como bozal o guacal y portar el carné de vacunación.

La misma guía dice que si la empresa evidencia razonablemente que no se cumplen esas condiciones, debe evaluar si asume el transporte del animal, y que en ningún caso puede imponer requisitos irrazonables o desproporcionados. También indica que quien asume el viaje debe llevar al animal sano y salvo a su destino. Las autoridades no han dicho si en este caso se cumplían o no esas condiciones, y la empresa aún no ha explicado qué motivó la decisión del conductor.

Lo que sigue

Por ahora, Transoriente adelanta su verificación interna y sigue buscando al adulto mayor para entregarle la ayuda para su perro. No se ha informado la identidad del hombre ni del conductor, ni qué sanciones podrían aplicarse.