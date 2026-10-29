Resumen: La Policía Nacional capturó en la estación Universidades de TransMilenio a un hombre señalado de hurtar mercancía en un establecimiento de comercio del barrio La Soledad, en Bogotá. El seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C4 permitió ubicarlo cuando intentaba huir en un vagón del sistema. Durante el procedimiento se recuperó la mercancía hurtada y el capturado quedó a disposición de la autoridad competente.

Intentó escapar por TransMilenio, pero las cámaras de la Policía lo siguieron y permitieron su captura

Un hombre señalado de cometer un hurto en un establecimiento de comercio del barrio La Soledad, en el centro de Bogotá, fue capturado por la Policía Nacional luego de intentar huir en el sistema TransMilenio. La rápida reacción de las patrullas y el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia del C4 permitieron ubicarlo, interceptarlo y recuperar la mercancía hurtada.

El hurto que alertó a los ciudadanos

Los hechos se registraron cuando uniformados adscritos a la Estación de Policía Teusaquillo realizaban labores de patrullaje sobre la calle 26, uno de los corredores viales más transitados de la capital. En ese punto, varios ciudadanos se acercaron a los patrulleros para manifestarles que un hombre acababa de hurtarles una mercancía en un establecimiento de comercio del sector.

La alerta de la comunidad activó de inmediato el protocolo de reacción. Los uniformados recopilaron las características del presunto responsable y dieron aviso al centro de comando, lo que permitió ampliar el cerco de búsqueda en los alrededores del barrio La Soledad, una zona residencial y comercial de la localidad de Teusaquillo.

Las cámaras del C4 siguieron sus pasos

Con la alerta activa, las autoridades activaron el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia del C4, el centro desde el que se monitorean las cámaras de seguridad instaladas en las calles de Bogotá. Los operadores del sistema lograron identificar el desplazamiento del señalado y coordinaron el despliegue de varias patrullas para ubicarlo.

Gracias al monitoreo en tiempo real y a la articulación entre los operadores de las cámaras y los uniformados en la calle, se identificó que el hombre se desplazaba hacia la estación Universidades de TransMilenio, ubicada sobre la Avenida Caracas, una de las más concurridas del sistema por su cercanía con varias sedes universitarias del centro de la ciudad.

La estación Universidades hace parte del troncal Caracas de TransMilenio, el sistema de transporte masivo que moviliza cada día a millones de pasajeros en la capital. Las estaciones cuentan con cámaras de seguridad propias y presencia permanente de vigilancia, lo que facilita la coordinación con las patrullas de la Policía cuando se presentan este tipo de persecuciones.

Intentó huir en un vagón, pero fue interceptado

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir ingresando a uno de los vagones del sistema de transporte masivo. Sin embargo, la rápida reacción de las patrullas que lo seguían permitió interceptarlo antes de que lograra escapar y materializar su captura.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar la mercancía hurtada, que habría sido sustraída minutos antes del establecimiento de comercio del barrio La Soledad. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto.

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Trabajo articulado contra la delincuencia

Este resultado hace parte de las acciones operativas que desarrolla la Policía Nacional en Bogotá para combatir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, en las que la tecnología de videovigilancia juega un papel determinante al permitir el seguimiento de presuntos delincuentes incluso cuando intentan mezclarse entre los pasajeros del transporte público.

El C4, centro de comando, control, comunicaciones y cómputo, opera las cámaras de videovigilancia de la ciudad en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá. Su monitoreo permanente permite reaccionar en tiempo real ante hechos delictivos reportados por la ciudadanía, como ocurrió en esta ocasión con el aviso oportuno de los transeúntes que presenciaron el hurto.

La institución reiteró que continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre las cámaras del C4 y las patrullas en territorio, una estrategia que en las últimas horas volvió a demostrar su eficacia en el centro de la ciudad. Asimismo, invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.

Los hurtos a establecimientos de comercio y a transeúntes concentran buena parte de las denuncias en localidades del centro de Bogotá como Teusaquillo, donde las autoridades mantienen operativos permanentes de patrullaje a pie y en vehículo, apoyados en el circuito de cámaras de seguridad de la ciudad.