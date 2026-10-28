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Resumen: La Policía capturó en Suba a tres presuntos ladrones que hurtaron licor avaluado en más de un millón de pesos en un supermercado de Alhambra. Huyeron hasta una estación de TransMilenio, donde fueron interceptados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Capturan en Suba a tres presuntos ladrones de licor que huyeron hasta una estación de TransMilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá informó la captura de tres presuntos delincuentes en la localidad de Suba, luego de que hurtaran licor avaluado en más de un millón de pesos de un supermercado en el sector de Alhambra.

Según el reporte institucional, los uniformados fueron alertados por la central de radio y de inmediato inició la persecución de los sospechosos, quienes habrían actuado bajo la modalidad conocida como «mechero».

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Esa modalidad consiste en sustraer mercancía de forma oculta, por ejemplo entre la ropa o los bolsos, para evadir los controles del establecimiento, de acuerdo con lo explicado por la Policía en otros casos similares en la ciudad.

Fuga hasta una estación de TransMilenio

El seguimiento se extendió hasta una estación de TransMilenio. Allí, de acuerdo con la Policía, los sospechosos intentaron escapar saltando las barreras perimetrales e ingresando a un articulado.

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Gracias a la reacción de los uniformados, los tres fueron interceptados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Colmundo Radio, que también reportó el caso, ubicó el procedimiento en inmediaciones de la carrera 45 con calle 103 y señaló que los uniformados pertenecían al CAI Alhambra. Según ese medio, los capturados deberán responder por hurto y daño en bienes del Estado.

Las imágenes difundidas por la Policía muestran registros de cámaras de seguridad de la persecución, un bus de TransMilenio, el puente peatonal y a tres personas con el rostro difuminado junto a policías en un CAI.

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