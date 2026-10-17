Bus de la agrupación de Alexis terminó volcado en Cundinamarca: dos integrantes resultaron heridos

Resumen: El bus que transportaba a la agrupación de Alexis Escobar se volcó durante la madrugada de este sábado 17 de octubre en la Ruta del Sol, a la altura de Guaduas, Cundinamarca, cuando viajaba desde Antioquia hacia Bogotá para una presentación en el concierto de Arelys Henao. Dos integrantes resultaron heridos y reciben atención médica, mientras que el vehículo sufrió daños considerados pérdida total. Por ahora, el equipo del cantante evalúa alternativas frente a su participación en el evento.

Un accidente de tránsito interrumpió el desplazamiento de la agrupación del cantante de música popular Alexis Escobar hacia Bogotá durante la madrugada de este sábado 17 de octubre. El autobús en el que viajaban varios integrantes del equipo sufrió un volcamiento lateral en la Ruta del Sol, a la altura del sector de Guaduas, Cundinamarca.

El grupo había salido de Antioquia con destino a la capital del país, donde tenía previsto cumplir un compromiso artístico relacionado con el concierto de Arelys Henao, organizado para celebrar los 30 años de trayectoria musical de la intérprete.

Entre las personas que viajaban en el vehículo se encontraban Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, oriundos del municipio de La Unión, Antioquia. El siniestro obligó a interrumpir el recorrido y generó preocupación entre familiares, conocidos y seguidores de los músicos.

Las circunstancias que provocaron el volcamiento no han sido esclarecidas. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer qué originó el accidente ni cómo se produjo la emergencia durante el trayecto.

Dos integrantes resultaron heridos y reciben atención médica

Tras conocerse el accidente, circularon versiones iniciales que apuntaban a que no había personas lesionadas. Sin embargo, reportes posteriores de Olímpica Stereo indicaron que varios ocupantes sufrieron heridas y necesitaron asistencia médica.

Posteriormente, el equipo de comunicaciones de Alexis Escobar publicó un comunicado para informar sobre la situación de los integrantes de la agrupación y ofrecer tranquilidad a sus familiares y seguidores.

En el pronunciamiento, confirmaron que dos miembros del equipo resultaron heridos y que estaban recibiendo atención médica. También indicaron que la mayoría de las personas que viajaban en el autobús se encontraba fuera de peligro.

“Dos miembros de la agrupación resultaron heridos tras el impacto y ya están recibiendo la respectiva atención médica en centros asistenciales cercanos. Confiamos plenamente en su pronta y satisfactoria recuperación”, señala el comunicado.

Por ahora, no se han divulgado detalles específicos sobre la identidad de las dos personas lesionadas, el tipo de heridas que sufrieron ni su evolución médica. El equipo indicó que continuará compartiendo información por medio de sus canales oficiales cuando disponga de nuevos reportes.

El autobús quedó en pérdida total

Además de las afectaciones a los ocupantes, el accidente ocasionó daños considerables en el vehículo que transportaba a los músicos y al equipo de trabajo del cantante.

De acuerdo con el comunicado, las afectaciones materiales fueron de tal magnitud que el autobús quedó considerado como pérdida total. Esta situación representa un inconveniente para la logística del grupo, que se encontraba en desplazamiento para cumplir con sus compromisos en Bogotá.

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El equipo de Alexis Escobar informó que estaba coordinando las medidas necesarias para atender las dificultades ocasionadas por el siniestro. No se han entregado detalles sobre las condiciones en las que quedó el vehículo ni sobre las posibles gestiones para reemplazar el transporte afectado.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada que permita atribuir el volcamiento a una causa específica.

¿Qué pasará con la presentación en Bogotá?

El accidente también puso en duda la participación del equipo de Alexis Escobar en el espectáculo programado para este sábado en el Movistar Arena de Bogotá.

La agrupación se desplazaba desde Medellín para cumplir con el compromiso artístico previsto en el marco de la celebración de los 30 años de carrera de Arelys Henao, reconocida dentro del género de la música popular.

En su comunicado, el equipo del cantante señaló que estaba evaluando la situación y revisando alternativas frente a la presentación. Por ahora, no se ha confirmado si Alexis Escobar participará en el evento, si habrá modificaciones en la logística o si se tomará alguna decisión que afecte su presencia en el escenario.

La prioridad inmediata, según el pronunciamiento, es la atención de los integrantes lesionados y la coordinación de las medidas necesarias tras el accidente.

Al finalizar el comunicado, el equipo agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante las horas posteriores a la emergencia. “Agradecemos profundamente las muestras de solidaridad, los mensajes de apoyo y las oraciones recibidas”, expresaron.

Mientras se conoce nueva información sobre el estado de salud de los afectados y la situación del compromiso musical, las causas del volcamiento continúan sin esclarecerse. El equipo de Alexis Escobar anunció que ampliará los detalles médicos y logísticos a través de sus canales oficiales cuando cuente con información adicional.