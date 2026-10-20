¡Tragedia minera en Nariño! Derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé deja 14 muertos y siete heridos

Resumen: Un derrumbe en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejó 14 personas muertas y siete heridas. Las autoridades indican que no hay desaparecidos.

Una nueva tragedia minera enluta a Nariño. Un derrumbe en una mina de oro en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en la costa Pacífica del departamento, dejó 14 personas muertas y siete heridas, cuatro de ellas en estado grave, según el balance entregado por las autoridades departamentales.

Lo que se sabe del derrumbe en Santa Bárbara de Iscuandé

La emergencia se registró en la mañana del lunes 19 de octubre, en una zona rural del municipio, cuando una parte de la mina a cielo abierto, ubicada en la ribera del río Iscuandé, se vino abajo y sepultó a los trabajadores que realizaban labores de extracción. De acuerdo con los reportes iniciales, en el lugar había cerca de 30 mineros.

Las primeras informaciones hablaban de nueve fallecidos, pero la cifra fue aumentando a medida que avanzaron las labores de búsqueda y rescate, en las que participaron organismos de socorro y la propia comunidad. El balance más reciente confirma 14 personas muertas y siete lesionadas.

Según la Gobernación de Nariño, 13 de los cuerpos se encuentran en la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, mientras que otra de las víctimas fue trasladada al municipio de Guapi, en el Cauca. Las autoridades precisaron que ya se encontraron todas las personas que estaban bajo el material y que no se reportan desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda fueron suspendidas.

Heridos graves y traslado aéreo

De los siete heridos, cuatro presentan lesiones de gravedad. El secretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, Álex González, explicó que la Gobernación gestiona con la Tercera División del Ejército el apoyo para trasladarlos por vía aérea hasta Tumaco, donde podrían recibir la atención médica que requieren. Por su parte, Gabriel Ocaña, director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, indicó que también se buscaba apoyo helicoportado para llevar a los lesionados a Pasto o Tumaco.

Mientras tanto, las autoridades concentran sus esfuerzos en la atención de los heridos y el acompañamiento a las familias de las víctimas. “Nuestro mensaje es de solidaridad en estos momentos difíciles”, expresó el secretario González.

Una mina sin autorización y lluvias intensas

Las autoridades señalaron que la mina donde ocurrió el colapso no contaba con autorización para operar. El secretario de Minas del departamento atribuyó la tragedia a la extracción ilegal del mineral y a las fuertes lluvias que se registran en Nariño, que dejan los terrenos frágiles e inestables.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lamentó lo ocurrido y advirtió que la emergencia vuelve a encender las alertas por los riesgos de la minería informal en el departamento. El secretario González, por su parte, señaló que la falta de una regulación adecuada de esta actividad es un fenómeno de orden nacional que está dejando muertos en las regiones donde se extrae oro y que necesita ser regulado.

Segunda tragedia minera en Nariño en dos meses

El colapso de Santa Bárbara de Iscuandé ocurre dos meses después de otro hecho similar. El pasado 19 de agosto, en la vereda Puerto Rico del municipio de Policarpa, una mina artesanal también colapsó y dejó 13 personas muertas. Con la emergencia de este lunes, ambas tragedias suman 27 personas fallecidas en menos de tres meses.

Los dos casos tienen en común el tipo de explotación: minas de oro a cielo abierto, sin autorización, donde los trabajadores quedan expuestos a deslizamientos cuando el terreno se satura por el agua. Las autoridades departamentales insisten en que el problema requiere control y regulación, además de medidas de prevención en las zonas donde se practica la minería informal.

Qué se espera en las próximas horas

En las próximas horas se espera que continúen los traslados de los heridos graves hacia centros asistenciales de mayor complejidad y que las autoridades avancen en la identificación de las víctimas y la entrega de los cuerpos a sus familiares. Las cifras podrían actualizarse a medida que las entidades de socorro y la Gobernación de Nariño consoliden el reporte oficial del hecho.

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