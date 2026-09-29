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    ¡Adiós a seis minas ilegales! Ejército golpea al Clan del Golfo y afecta más de $2.610 millones en Antioquia

    Dos personas fueron capturadas y un integrante de la estructura se sometió a la justicia durante el operativo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Adiós a seis minas ilegales! Ejército golpea al Clan del Golfo y afecta más de $2.610 millones en Antioquia
    Foto: Séptima División del Ejército Nacional
    ¡Adiós a seis minas ilegales! Ejército golpea al Clan del Golfo y afecta más de $2.610 millones en Antioquia

    Resumen: El Ejército realizó una operación en el río Samaná, en Nariño, Antioquia, contra actividades atribuidas a la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo. Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas, un integrante de la estructura se sometió a la justicia y fueron incautadas varias sustancias estupefacientes. Además, se intervinieron seis unidades de producción minera y se afectó una capacidad estimada de 13.500 gramos de oro mensuales.

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    Una operación militar desarrollada en el río Samaná, en Nariño, Antioquia, dejó una afectación superior a los 2.610 millones de pesos a las rentas ilícitas que, según el Ejército, estarían relacionadas con la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

    El procedimiento fue adelantado por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Durante la operación se realizaron acciones contra actividades vinculadas tanto con el tráfico de estupefacientes como con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

    Dos capturas y un sometimiento

    En medio del operativo, dos personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Además, un integrante de la estructura criminal se sometió a la justicia, de acuerdo con la información entregada por las autoridades militares.

    Durante el procedimiento también fueron incautadas diferentes sustancias, entre ellas dosis de Tusi, pasta base de coca, clorhidrato de cocaína y marihuana. A esto se sumó el decomiso de dos teléfonos celulares.

    Las capturas y las incautaciones se realizaron mientras las tropas adelantaban la intervención en la zona del río Samaná.

    Intervención a unidades de producción minera

    La operación también estuvo dirigida contra la explotación ilícita de yacimientos mineros. En total, fueron intervenidas seis unidades de producción minera, donde las autoridades inutilizaron maquinaria y otros elementos empleados para esta actividad.

    Entre los equipos afectados se encontraban motores, dragas, plantas eléctricas y motobombas, además de otros elementos utilizados para las labores de extracción.

    ¡Adiós a seis minas ilegales! Ejército golpea al Clan del Golfo y afecta más de $2.610 millones en Antioquia

    Foto: Séptima División del Ejército Nacional

    De acuerdo con el reporte militar, estas acciones permitieron afectar la capacidad con la que se desarrollaban actividades de minería ilegal en el sector.

    Impacto en la producción de oro

    Además de la afectación económica calculada en más de 2.610 millones de pesos, el operativo representó un impacto sobre una capacidad de producción estimada en 13.500 gramos de oro mensuales.

    La intervención, realizada en el río Samaná, estuvo a cargo de unidades de la Cuarta Brigada y contó con el apoyo especializado de tropas enfocadas en combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros.

    Con las acciones adelantadas, las autoridades reportaron afectaciones tanto a las rentas derivadas de la minería ilegal como a las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes atribuidas a la estructura criminal que opera en la zona.

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