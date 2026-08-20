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    ¡Tragedia en mina de Nariño! Derrumbe dejó 13 muertos y siete heridos

    El colapso de una mina en Policarpa dejó 13 personas muertas y siete heridas. Los organismos de socorro trabajaron para recuperar los cuerpos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tragedia en mina de Nariño! Derrumbe dejó 13 muertos y siete heridos
    Foto de redes sociales.
    ¡Tragedia en mina de Nariño! Derrumbe dejó 13 muertos y siete heridos

    Resumen: El colapso de una mina de Policarpa, Nariño, dejó 13 personas muertas y siete heridas tras el desprendimiento de un talud.

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    Una emergencia minera registrada en zona rural de Policarpa, Nariño, dejó un saldo de 13 personas muertas y siete heridas, luego de que un talud se desprendiera y cayera sobre trabajadores que realizaban labores de extracción de oro.

    El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 19 de agosto en la vereda Puerto Rico. De acuerdo con las autoridades, el movimiento de tierra habría sido provocado por las labores que se adelantaban para extraer el mineral, generando el desprendimiento que terminó sepultando a varias personas.

    Las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante varias horas y llegaron hasta la madrugada de este jueves. Organismos de socorro, acompañados por habitantes de la zona, utilizaron incluso las retroexcavadoras que se encontraban en el lugar para remover el material y localizar a las personas que inicialmente habían sido reportadas como desaparecidas.

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    Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Policarpa, confirmó que siete personas sobrevivieron al incidente y fueron trasladadas para recibir atención médica.

    Tres de ellas permanecen en el centro de salud del municipio y se encuentran estables, mientras que las otras cuatro fueron remitidas a centros asistenciales de Pasto.

    Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro integrantes de una misma familia perteneciente al pueblo indígena Quillasinga.

    Las autoridades anunciaron que revisarán, junto con comunidades campesinas, cooperativas indígenas y la Secretaría de Minas, las condiciones en las que se desarrollan estas actividades.

    Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño se mantiene el acompañamiento a las familias de las víctimas y a la comunidad afectada por esta tragedia.

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