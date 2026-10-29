¡Tragedia en Sopetrán! Derrumbe en obra de alcantarillado dejó un trabajador muerto y otro herido

Resumen: Un derrumbe en una excavación para instalar un colector de aguas residuales en Sopetrán dejó un trabajador muerto y otro herido. Los dos obreros eran oriundos de Apartadó y quedaron atrapados a unos seis metros de profundidad. La Alcaldía y Aguas Regionales pidieron no usar el servicio de aguas residuales mientras se atendía la emergencia.

Un día más de trabajo terminó en tragedia en Sopetrán, municipio del Occidente de Antioquia, luego de que un derrumbe se registrara en una de las obras que se adelantan en la zona urbana. Dos obreros quedaron atrapados bajo la tierra: uno de ellos perdió la vida y el otro resultó herido.

El hecho se presentó en una excavación donde se instala un colector de aguas residuales, una de las obras más importantes que se ejecutan en el municipio. Según la información preliminar conocida sobre el caso, los dos trabajadores se encontraban a unos seis metros de profundidad cuando una gran cantidad de tierra se desprendió y cayó sobre ellos.

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¿Cómo ocurrió el derrumbe en Sopetrán?

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, la emergencia se registró en el sector del puente Chiche, donde cuadrillas adelantan los trabajos de la nueva infraestructura de aguas residuales. Los obreros se encontraban dentro de la excavación, a varios metros de profundidad, cuando el terreno de uno de los costados cedió de manera repentina y los sepultó.

El derrumbe movilizó de inmediato a los organismos de socorro del municipio. A la zona llegaron los Bomberos Voluntarios de Sopetrán, que adelantaron las labores de rescate entre la tierra y el material que cayó sobre los trabajadores. Las imágenes que circularon del lugar muestran la magnitud de la excavación y el esfuerzo de los rescatistas por llegar hasta los dos hombres.

Tras el trabajo de los socorristas, el cuerpo del trabajador fallecido fue recuperado y posteriormente entregado a sus familiares, mientras que el segundo obrero fue atendido por las heridas que presentaba. Este tipo de excavaciones profundas son consideradas por los expertos como uno de los escenarios de mayor riesgo en la construcción, pues las paredes de tierra pueden colapsar en cuestión de segundos cuando no cuentan con el apuntalamiento adecuado o cuando el terreno presenta inestabilidad.

¿Quiénes eran los trabajadores atrapados en el derrumbe?

Las dos víctimas de este hecho eran oriundas de Apartadó, en la subregión del Urabá antioqueño. Los hombres habían llegado hasta Sopetrán para hacer parte de la ejecución de este proyecto de aguas residuales, uno de los tantos que atraen mano de obra de otras regiones de Antioquia.

La noticia golpeó con fuerza a sus familias y a la comunidad del municipio, que vio con preocupación cómo se desarrollaban las labores de rescate en el sector. Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los trabajadores, ni el estado de salud actual del obrero que sobrevivió al derrumbe.

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¿Qué dijeron las autoridades de Sopetrán?

Por cuenta de la emergencia, la Alcaldía Municipal de Sopetrán y Aguas Regionales hicieron un llamado a los habitantes de la zona urbana para que se abstuvieran de utilizar el servicio de aguas residuales mientras avanzaba la atención de la situación en las obras del sector del puente Chiche. La medida se tomó para evitar afectaciones mayores en el sistema mientras los equipos trabajaban en el lugar.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes adelanten las investigaciones del caso para establecer las circunstancias en las que se produjo el derrumbe y si la obra contaba con todas las medidas de seguridad exigidas para este tipo de excavaciones. La Inspección de Trabajo y los entes de control suelen verificar en estos casos el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

Los derrumbes en excavaciones dejan varios trabajadores muertos cada año en Colombia. Por eso, las normas de seguridad exigen que las zanjas de gran profundidad cuenten con sistemas de entibado o apuntalamiento, revisión permanente de la estabilidad del terreno y equipos de protección para todos los obreros que descienden a estos espacios.

Sopetrán hace parte del Occidente antioqueño y en los últimos años ha adelantado diferentes proyectos de infraestructura para mejorar los servicios públicos de su población. La obra del colector de aguas residuales donde ocurrió esta tragedia es una de las más esperadas por la comunidad, que ahora lamenta la muerte de uno de los hombres que trabajaban en ella.