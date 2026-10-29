¡Deudas del Fomag! Hospital Horacio Muñoz de Sopetrán suspendió la atención a docentes por $360 millones

Resumen: El Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán suspendió la consulta externa para docentes y beneficiarios por una deuda de cerca de $360 millones que el Fomag no ha pagado. La gerente Paula Ángel señaló que el contrato venció en julio de 2025 y que no se han realizado abonos a la cartera. Desde el municipio se insiste en el desembolso para restablecer el servicio.

Los docentes de Antioquia y sus beneficiarios volvieron a llevarse un duro golpe en materia de salud. Esta vez la afectación se registró en el Occidente del departamento, donde el Hospital Horacio Muñoz Suescún de Sopetrán decidió suspender el servicio de consulta externa para el magisterio por la millonaria cartera que el Fomag mantiene sin pagar con la institución.

De acuerdo con la información revelada por Blu Radio, hace varias semanas se venía reportando una deuda cercana a los $360 millones de pesos que, pese a las solicitudes hechas por el centro asistencial, nunca fue cancelada. Ante la falta de respuesta, el hospital se vio en la obligación de frenar la atención de los maestros y sus familias, una población que depende de este centro asistencial del Occidente antioqueño.

La gerente del Hospital Horacio Muñoz Suescún, Paula Ángel, fue clara al señalar que el Fomag no ha demostrado intención de pago y que las finanzas de la institución ya están sintiendo las consecuencias.

«El contrato con el Fomag venció el 31 de julio del 2025. Sin embargo, desde esa fecha, nuestra institución se ha mantenido y garantizado la atención de los usuarios afiliados. A la fecha, el Fomag tiene una deuda con el hospital de 360 millones de pesos aproximadamente, sin que se hayan realizado los abonos necesarios a esta cartera», indicó la directiva.

Es decir, durante más de un año el hospital ha sostenido el servicio con sus propios recursos, pero la cartera acumulada se volvió insostenible para una institución de un municipio pequeño como Sopetrán, que además es referente de salud para varios corregimientos y veredas del Occidente antioqueño.

La decisión impacta directamente a cientos de maestros, trabajadores del sector educativo y sus beneficiarios, quienes ahora deberán desplazarse a otros municipios o asumir atenciones particulares mientras se normaliza el servicio en el hospital de Sopetrán. La suspensión de la consulta externa significa que los pacientes no pueden recibir valoraciones médicas generales ni de especialidades en las instalaciones del hospital, uno de los centros asistenciales más importantes de esta zona de Antioquia.

Esto le podría interesar: Hospitales públicos en Antioquia reactivan servicios para docentes tras acuerdo con el FOMAG

La situación se suma a la crisis que atraviesa el Fomag en todo el departamento. Hace apenas unos días, el Ministerio de Educación hizo una visita a la sede del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Medellín, en donde evidenció las barreras que enfrentan los maestros y sus beneficiarios para acceder a la atención en salud, inconvenientes que ponen en riesgo algunos tratamientos médicos vitales para ciertos pacientes.

Mientras tanto, desde Sopetrán se le ha insistido al Fomag que desembolse los $360 millones de pesos para que el Hospital Horacio Muñoz pueda retomar la atención del magisterio y esta población no siga pagando las consecuencias de la falta de pagos.

Esto le podría interesar: ¡Escándalo en el FOMAG! Contraloría destapa hallazgos fiscales por más de $176.000 millones Entre tanto, los usuarios afectados piden que la crisis se resuelva pronto, pues temen que la medida se extienda a otros servicios de la institución si la cartera sigue creciendo sin respuesta del Fomag.

Hay que recordar que el Fomag, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, es la entidad encargada de administrar los servicios de salud de los docentes en varios departamentos del país. En Antioquia la entidad ha estado en el ojo del huracán por las quejas reiteradas de maestros por demoras en autorizaciones, citas médicas y pagos a clínicas y hospitales, un problema que se ha agudizado en los últimos meses.

Por ahora no hay una fecha estimada para el restablecimiento del servicio de consulta externa. La administración del Hospital Horacio Muñoz Suescún se mantiene a la espera de que el Fomag realice los abonos necesarios a la cartera para poder normalizar la atención de los docentes y sus beneficiarios en Sopetrán y toda la subregión del Occidente antioqueño.