¡Atención! Cierres en la vía Medellín – San Pedro de los Milagros durante todo noviembre

Resumen: La Secretaría de Infraestructura de Antioquia y la Concesión Vía Láctea anunciaron cierres intermitentes diurnos y nocturnos en la vía Medellín - San Pedro de los Milagros durante todo noviembre, incluidos fines de semana. Los cierres, de unos 20 minutos en el sector Jalisco (km 3+200), se deben a la construcción de la nueva estación de peaje. El paso será a un carril con movilidad uno a uno.

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia y la Concesión Vía Láctea anunciaron cierres intermitentes, tanto diurnos como nocturnos, en la vía que comunica a Medellín con San Pedro de los Milagros. La medida, que regirá durante todo el mes de noviembre, incluidos los fines de semana, responde a la construcción de la nueva estación de peaje del sector.

Según el comunicado oficial de la Gobernación de Antioquia, los cierres se harán en el sector Jalisco, en el punto conocido como el anterior estadero La Cabaña, en el kilómetro 3+200 del corredor vial. Mientras duren las interrupciones, el paso vehicular se habilitará por un solo carril, con el sistema de movilidad uno a uno, es decir, con paso alternado para los vehículos que transitan en ambos sentidos.

¿Cuánto durarán los cierres?

De acuerdo con la información entregada por la Concesión Vía Láctea, cada cierre tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Aunque el tiempo de espera no será prolongado, las autoridades advierten que la frecuencia de las interrupciones podría generar trancones en las horas pico, especialmente para quienes se desplazan entre el norte del Valle de Aburrá y el occidente antioqueño.

Los cierres intermitentes se realizarán durante todo noviembre y no habrá excepciones los sábados ni los domingos, por lo que los conductores que acostumbran a usar esta ruta los fines de semana también deberán tener en cuenta la medida.

¿Por qué se harán los cierres en la vía a San Pedro de los Milagros?

La razón de los cierres es la construcción de la nueva estación de peaje en el sector. Las obras requieren maniobras que no se pueden realizar con el tráfico normal de vehículos, por lo que la concesión dispuso los cierres intermitentes de corta duración para avanzar en los trabajos sin cerrar la vía de manera total.

Este corredor vial es una de las principales rutas de conexión entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios del norte y occidente de Antioquia. Por ella transitan a diario miles de vehículos particulares, buses de servicio público y camiones de carga que movilizan productos hacia y desde la región.

Recomendaciones para los conductores

Ante la medida, la Concesión Vía Láctea y la Secretaría de Infraestructura hicieron un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución por el sector, respetar las señales de tránsito instaladas en la zona de obras y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la concesión que estará en la vía regulando el paso.

También recomendaron a los viajeros programar sus desplazamientos con mayor tiempo de antelación, sobre todo si tienen compromisos con hora fija en San Pedro de los Milagros, San Jerónimo, Sopetrán o hacia el occidente antioqueño, pues los cierres, aunque cortos, se repetirán a lo largo del día y de la noche.

Una vía clave para el occidente y el norte de Antioquia

La vía Medellín – San Pedro de los Milagros hace parte del corredor que conecta a la capital antioqueña con el occidente del departamento y que, además, sirve de paso hacia el Urabá y la Costa Caribe. Por eso, cualquier afectación en este corredor tiene un impacto directo en la movilidad regional y en el transporte de mercancías.

En los últimos meses la concesión ha venido adelantando diferentes obras de mejoramiento en el corredor, entre ellas trabajos en la estación de peaje, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura y agilizar el cobro para reducir las congestiones que se presentan en temporadas de alto flujo vehicular, como puentes festivos y vacaciones de fin de año.

Las autoridades departamentales indicaron que estarán informando oportunamente cualquier cambio en la programación de los cierres y pidieron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales de la Gobernación de Antioquia y de la Concesión Vía Láctea.

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