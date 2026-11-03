Resumen: Un joven de 21 años murió en el río Tutunendó, en Quibdó, tras caer presuntamente al agua mientras transitaba por la ladera con otros jóvenes; su cuerpo fue hallado río abajo.

Tragedia en Quibdó: hallan sin vida a un joven de 21 años que desapareció en el río Tutunendó

Un joven de 21 años perdió la vida en las aguas del río Tutunendó, en jurisdicción del municipio de Quibdó, Chocó, tras desaparecer en horas de la tarde del lunes 2 de noviembre. El cuerpo sin vida fue hallado río abajo después de que se activaran los protocolos de búsqueda y rescate, en un hecho que enluta a una familia chocoana.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un grupo de jóvenes se encontraba transitando por la ladera del río Tutunendó cuando, presuntamente, dos de ellos habrían caído al cuerpo de agua. Tras las primeras verificaciones, uno de los jóvenes logró ser ubicado, mientras que el otro no pudo ser localizado de manera inmediata, motivo por el cual se dio aviso a los organismos de socorro y se puso en marcha la búsqueda.

A las labores se sumaron familiares, miembros de la comunidad y personal de la Defensa Civil, que recorrieron el cauce del afluente durante horas. Hacia las 4:10 de la tarde del lunes, el cuerpo sin vida del joven fue encontrado río abajo. En el lugar se adelantaron los actos urgentes por parte de las autoridades competentes, que acompañaron las actuaciones y expresaron un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y allegados del joven fallecido.

Un río de corrientes fuertes en una de las zonas más lluviosas del mundo

El río Tutunendó hace parte del sistema hídrico del medio Atrato y corre por el corregimiento del mismo nombre, ubicado a unos 19 kilómetros al nordeste de Quibdó, sobre la vía que conduce a Medellín. Se trata de una corriente de aguas claras y rápidas, con lecho rocoso y pocos remansos en su parte media, rodeada de selva pluvial dentro del Chocó biogeográfico.

La zona registra una de las mayores pluviosidades del planeta, con precipitaciones que pueden superar los 8.000 milímetros al año. En temporada de lluvias, como la que se vive en noviembre, los ríos y quebradas del Chocó aumentan su caudal y su fuerza de corriente de manera repentina, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por sus laderas o se bañan en sus aguas.

Pese a esos riesgos, Tutunendó es también uno de los principales destinos de turismo de naturaleza del municipio de Quibdó. Sus balnearios de aguas cristalinas y la cascada Sal de Frutas atraen cada fin de semana a decenas de visitantes, en su mayoría provenientes de la capital chocoana, que llegan buscando el contacto con la selva y los paisajes de una de las regiones con mayor biodiversidad del país.

Las autoridades locales han insistido en diferentes ocasiones en el llamado a la precaución para quienes visitan los ríos de la región, especialmente cuando se presentan lluvias fuertes aguas arriba, que pueden generar crecientes súbitas incluso cuando en el lugar donde se encuentran los bañistas no está lloviendo.

Lea también: Hallan sin vida a Mateo Valencia, joven de El Carmen de Viboral desaparecido en un río de Puerto Triunfo

Este caso se conoce poco después de otras tragedias similares registradas en ríos del país, donde paseos y jornadas de recreación han terminado en luto para varias familias. En Antioquia, por ejemplo, todavía está reciente el caso de un joven de El Carmen de Viboral que desapareció en un río de Puerto Triunfo y fue hallado sin vida días después.

También te puede interesar: ¡Paseo familiar terminó en tragedia! Niño de 12 años murió ahogado en el río El Castillito, San Rafael

Por ahora, la comunidad del corregimiento de Tutunendó y los familiares del joven fallecido reciben el acompañamiento de sus allegados y de las autoridades, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes en torno a este lamentable hecho que enluta al Chocó.