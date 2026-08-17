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Resumen: Un niño de 12 años murió durante un paseo familiar en el sector de El Castillito, en San Rafael, Antioquia. El menor, quien había llegado desde Copacabana, fue reportado como desaparecido mientras se encontraba cerca del afluente. Bomberos de San Rafael y El Peñol participaron en la búsqueda, que contó con un equipo especializado de buceo para localizar y recuperar su cuerpo.

¡Paseo familiar terminó en tragedia! Niño de 12 años murió ahogado en el río El Castillito, San Rafael

Un paseo familiar terminó en tragedia durante el domingo en San Rafael, Antioquia, luego de que un niño de 12 años muriera en una emergencia registrada en el sector del río El Castillito.

El menor había llegado desde Copacabana, municipio donde residía, para pasar el día junto a sus familiares en este lugar del Oriente antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por los organismos de socorro, el niño se encontraba en inmediaciones del afluente cuando dejó de ser ubicado por los adultos que lo acompañaban, lo que desencadenó una búsqueda en la zona.

Inició la búsqueda en El Castillito

Según el reporte conocido, el menor estaba en la orilla del río compartiendo con otro niño cuando los adultos presentes dejaron de verlo. Ante la situación, comenzaron a buscarlo y posteriormente solicitaron la intervención de los organismos de emergencia.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael llegaron al sitio para adelantar las primeras labores de localización. Debido a las características de la emergencia, el organismo solicitó apoyo especializado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol.

Desde este municipio fueron enviadas unidades con experiencia en operaciones acuáticas y buceo para reforzar el procedimiento.

El equipo de buceo localizó al menor

Los rescatistas de El Peñol se incorporaron al operativo y realizaron inmersiones en el punto donde el niño había sido visto por última vez.

Tras las labores de búsqueda, el equipo logró localizarlo en el fondo del charco y recuperar su cuerpo sin vida.

Una jornada de paseo familiar terminó en tragedia durante el domingo en San Rafael, Antioquia, luego de que un niño de 12 años muriera en una emergencia registrada en el sector del río El Castillito.

El menor había llegado desde Copacabana, municipio donde residía, para pasar el día junto a sus familiares en este lugar del Oriente antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por los organismos de socorro, el niño se encontraba en inmediaciones del afluente cuando dejó de ser ubicado por los adultos que lo acompañaban, lo que desencadenó una búsqueda en la zona.

Inició la búsqueda en El Castillito

Según el reporte conocido, el menor estaba en la orilla del río compartiendo con otro niño cuando los adultos presentes dejaron de verlo. Ante la situación, comenzaron a buscarlo y posteriormente solicitaron la intervención de los organismos de emergencia.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael llegaron al sitio para adelantar las primeras labores de localización. Debido a las características de la emergencia, el organismo solicitó apoyo especializado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol.

Desde este municipio fueron enviadas unidades con experiencia en operaciones acuáticas y buceo para reforzar el procedimiento.

El equipo de buceo localizó al menor

Los rescatistas de El Peñol se incorporaron al operativo y realizaron inmersiones en el punto donde el niño había sido visto por última vez.

Tras las labores de búsqueda, el equipo logró localizarlo en el fondo del charco y recuperar su cuerpo sin vida.

El Cuerpo de Bomberos de El Peñol confirmó posteriormente la participación de sus unidades en la emergencia.

«Nuestros equipos de buceo se desplazaron hasta el lugar y, tras las labores de búsqueda, lograron realizar la recuperación del cuerpo sin vida de un menor de 12 años», señalaron voceros del organismo de socorro.

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Una vez finalizado el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue municipal, según la información conocida sobre las actuaciones posteriores al rescate.

El sector funciona como balneario

El área de El Castillito es utilizada como balneario y recibe visitantes que llegan a San Rafael para realizar actividades recreativas relacionadas con sus fuentes hídricas.

De acuerdo con lo manifestado por los bomberos locales, el sitio donde ocurrió la emergencia no había sido identificado previamente como un punto con recomendaciones especiales de riesgo para los bañistas y era considerado una zona tranquila.

Las circunstancias exactas que precedieron al momento en que el menor fue perdido de vista aún no han sido establecidas públicamente.

Reconocimiento al trabajo de los organismos de socorro

Después del operativo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael destacó el respaldo recibido por parte de sus homólogos de El Peñol y, especialmente, del grupo especializado en buceo que participó en las labores.

La intervención conjunta permitió desarrollar el procedimiento necesario para localizar y recuperar al menor.

Los organismos de socorro expresaron además sus condolencias a los familiares y allegados del niño por la tragedia ocurrida durante la jornada de paseo.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la emergencia registrada en el río El Castillito.

Por ahora, la información disponible se concentra en el operativo realizado por los cuerpos de bomberos de San Rafael y El Peñol y en el acompañamiento brindado a la familia tras el fallecimiento del menor.

«Nuestros equipos de buceo se desplazaron hasta el lugar y, tras las labores de búsqueda, lograron realizar la recuperación del cuerpo sin vida de un menor de 12 años», señalaron voceros del organismo de socorro.

Una vez finalizado el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue municipal, según la información conocida sobre las actuaciones posteriores al rescate.

El sector funciona como balneario

El área de El Castillito es utilizada como balneario y recibe visitantes que llegan a San Rafael para realizar actividades recreativas relacionadas con sus fuentes hídricas.

De acuerdo con lo manifestado por los bomberos locales, el sitio donde ocurrió la emergencia no había sido identificado previamente como un punto con recomendaciones especiales de riesgo para los bañistas y era considerado una zona tranquila.

Las circunstancias exactas que precedieron al momento en que el menor fue perdido de vista aún no han sido establecidas públicamente.

Reconocimiento al trabajo de los organismos de socorro

Después del operativo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael destacó el respaldo recibido por parte de sus homólogos de El Peñol y, especialmente, del grupo especializado en buceo que participó en las labores.

La intervención conjunta permitió desarrollar el procedimiento necesario para localizar y recuperar al menor.

Los organismos de socorro expresaron además sus condolencias a los familiares y allegados del niño por la tragedia ocurrida durante la jornada de paseo.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la emergencia registrada en el río El Castillito.

Por ahora, la información disponible se concentra en el operativo realizado por los cuerpos de bomberos de San Rafael y El Peñol y en el acompañamiento brindado a la familia tras el fallecimiento del menor.