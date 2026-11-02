Resumen: Mateo Valencia Álvarez, de 19 años y oriundo de El Carmen de Viboral, fue hallado sin vida en el sector Las Raíces, sobre el río Claro Cocorná Sur, en Estación Cocorná, Puerto Triunfo, tras desaparecer el domingo 1 de noviembre. Iba a cumplir 20 años este martes.

Hallan sin vida a Mateo Valencia, joven de El Carmen de Viboral desaparecido en un río de Puerto Triunfo

Luego de varias horas de búsqueda, fue hallado sin vida Mateo Valencia Álvarez, un joven de 19 años, oriundo de El Carmen de Viboral, que había desaparecido en las aguas del río Claro Cocorná Sur, en el corregimiento Estación Cocorná, jurisdicción de Puerto Triunfo, Antioquia.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo 1 de noviembre, cuando el joven disfrutaba de un paseo en este afluente. Según la información conocida, Mateo se lanzó al río y salió inicialmente a la superficie, pero momentos después volvió a sumergirse y no regresó a la vista de quienes estaban en el lugar. Al parecer, habría sido arrastrado por la corriente.

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Familiares, canoeros y habitantes del sector iniciaron de inmediato su búsqueda. Las labores tuvieron que suspenderse durante la noche y se retomaron en la mañana de este lunes 2 de noviembre. Durante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios pidió el apoyo de pescadores, navegantes, paseros y comunidades ribereñas para estar atentos a cualquier señal que permitiera ubicarlo.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado en el sector conocido como Las Raíces, sobre el río Claro Cocorná Sur, cerca del punto donde ocurrió la emergencia.

Una fecha que duele

Mateo tenía previsto cumplir 20 años este martes 3 de noviembre. Su muerte enluta a sus familiares, amigos y seres queridos, quienes hasta el último momento mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.

Un destino de ríos y balnearios

Estación Cocorná es uno de los cinco corregimientos de Puerto Triunfo. Creció alrededor de la antigua estación del ferrocarril de Antioquia y su cabecera está a orillas del río Cocorná. Gracias a sus riquezas naturales, el ecoturismo es una importante fuente de ingresos para sus habitantes, con balnearios de playas de río, navegación y paseos en «motomesa» sobre los rieles del tren.

El caso vuelve a llamar la atención sobre los riesgos que pueden presentarse en ríos y afluentes durante las actividades recreativas, donde las corrientes y las condiciones del agua pueden representar un peligro para los bañistas. Por eso conviene extremar las precauciones al visitar estos balnearios, no entrar al agua solo y estar atento a los cambios en el caudal.

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