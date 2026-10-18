Resumen: El sacerdote redentorista Patricio Sánchez Molinari murió cuando una cruz de madera se desprendió del altar durante una misa transmitida en vivo en Guayaquil, Ecuador. La Arquidiócesis confirmó el fallecimiento.

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió la noche del sábado 17 de octubre, después de que una enorme cruz de madera se desprendiera del altar y le cayera encima mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil, en Ecuador. La ceremonia se transmitía en vivo por Facebook y el momento exacto quedó registrado en video.

De acuerdo con el diario El Universo, los feligreses trataron de socorrer al religioso y pedían desesperadamente que llamaran una ambulancia. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento mediante un comunicado suscrito por el cardenal Luis Cabrera Herrera, arzobispo de esa ciudad, aunque no precisó si el sacerdote murió en el lugar ni en qué condiciones estaba sujeta la cruz que cayó sobre él.

«Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria», señaló la Arquidiócesis en el pronunciamiento, en el que también expresó sus condolencias a la comunidad redentorista y a los familiares y amigos del sacerdote.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, comunidad fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio y conocida como los redentoristas. Antes de llegar a Perpetuo Socorro sirvió durante varios años como párroco de San Lorenzo de Vinces, cuya comunidad también lo despidió en redes sociales: «Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del padre Patricio Sánchez Molinari».

El video del accidente, tomado de la transmisión en vivo de la misa, circula desde este domingo en redes sociales y contiene imágenes sensibles, pues registra el momento de la tragedia. No es la primera muerte que queda grabada en directo: en México, un reconocido influencer fue asesinado en plena transmisión en vivo.

La noticia sacude a la comunidad católica en un momento en que la Iglesia sigue de cerca la recuperación del papa León XIV, que participó en una misa desde el hospital tras su cirugía de pulmón.