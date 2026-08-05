¡Todo quedó grabado! Reconocido influencer mexicano fue asesinado en plena transmisión en vivo

Resumen: El influencer mexicano César Gastélum, conocido como ‘Cesarín’, fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió cuando dos hombres en motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos le disparó. Las imágenes quedaron registradas y los responsables huyeron. La Fiscalía investiga el crimen y busca establecer el motivo del homicidio, mientras las autoridades analizan posibles vínculos con publicaciones que el creador había realizado en redes sociales.

La noche del martes 4 de agosto terminó en tragedia para el creador de contenido mexicano César Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, quien fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo desde Culiacán, Sinaloa.

El homicidio ocurrió alrededor de las 8:15 p. m. en el sector de Desarrollo Urbano Tres Ríos, una zona comercial de la capital sinaloense. Gastélum se encontraba en inmediaciones de un establecimiento de comida cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos le disparó.

El ataque quedó registrado por las cámaras que el creador utilizaba para producir contenido y por el sistema de videovigilancia de un establecimiento cercano. Tras la agresión, los responsables escaparon y hasta el momento no se han reportado capturas.

De acuerdo con los primeros reportes, Gastélum estaba acompañado por otras personas que participaban en un reto para redes sociales y utilizaban disfraces de repartidores de comida. Ellos sobrevivieron al ataque, aunque quedaron afectados emocionalmente tras presenciar lo ocurrido.

La transmisión quedó interrumpida por el ataque

Gastélum realizaba el directo cuando advirtió la presencia de los hombres que se aproximaban en motocicleta. De acuerdo con uno de los reportes sobre el caso, en los instantes previos al ataque alcanzó a decir:

“No, no, esos chavalos me dan miedo”.

Poco después se produjo el ataque y la transmisión terminó abruptamente. El contenido fue retirado posteriormente de la plataforma, aunque fragmentos de las imágenes fueron conservados y difundidos por portales de noticias.

Las autoridades acudieron al lugar tras el reporte a los servicios de emergencia y acordonaron la zona para adelantar las primeras diligencias.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente cuál fue el motivo del ataque ni se ha establecido que estuviera relacionado con la actividad de Gastélum como creador de contenido.

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¿Quién era César Gastélum?

Gastélum era originario de Sinaloa y había consolidado una comunidad considerable en diferentes plataformas digitales. Su contenido estaba principalmente relacionado con el entretenimiento e incluía sketches de humor, imitaciones, interpretaciones musicales, videojuegos, retos, transmisiones en vivo y publicaciones sobre su vida cotidiana.

En TikTok acumulaba más de 577.000 seguidores y más de 22 millones de ‘me gusta’. En Instagram contaba con más de 116.000 seguidores, mientras que en YouTube superaba los 16.000 suscriptores.

Dos días antes de su asesinato, el creador había publicado en Instagram un video junto a la influencer sinaloense La Beba. En las imágenes aparecía con sombrero y camisa negra, mientras bailaba y abrazaba a la mujer, quien llevaba un vestido rojo y sostenía un ramo de flores.

La publicación estaba acompañada por la frase “La verdadera cita fresita” y utilizaba como fondo la canción La Cita Fresita 2, de Luis R. Conriquez.

Analizan posibles motivos del crimen

Además de identificar a los responsables, las autoridades buscan determinar qué pudo motivar el homicidio.

El Gabinete de Seguridad Federal de México informó que analiza si el crimen pudo tener alguna relación con publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, en las que habría hecho referencias a una facción de un grupo delictivo.

No obstante, esa posibilidad todavía no ha sido confirmada oficialmente. Las versiones que han circulado en redes sociales sobre las causas del ataque tampoco cuentan, por ahora, con respaldo de las autoridades.

El caso ocurre en medio de la violencia que atraviesa Culiacán y otras zonas de Sinaloa por los enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado. De acuerdo con un recuento citado por El Sol de Sinaloa, varios creadores de contenido e influencers han sido asesinados durante este periodo de violencia en el estado.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el homicidio de César Gastélum, identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque.