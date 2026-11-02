Resumen: Un motociclista falleció este lunes festivo en un accidente de tránsito en la vía al Túnel de Occidente, aproximadamente un kilómetro antes de la entrada. El siniestro obligó al cierre de un carril mientras las autoridades adelantaban la inspección judicial. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y seguir las indicaciones en el sector.

¡Tragedia en la vía al mar! Motociclista murió en accidente a un kilómetro del Túnel de Occidente

Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado este lunes festivo en la vía al Túnel de Occidente. El siniestro se presentó aproximadamente un kilómetro antes de la entrada al túnel y obligó al cierre de uno de los carriles del corredor, mientras las autoridades adelantaban los procedimientos judiciales en el sitio.

La emergencia se registró en pleno puente de Todos los Santos, una jornada de alta circulación vehicular por el regreso de miles de viajeros a Medellín y al Valle de Aburrá. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el corredor que conduce a la entrada del Túnel de Occidente, una de las vías más transitadas en estos días por quienes regresan del occidente y del suroeste de Antioquia.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa la presencia de la unidad móvil de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad, personal con trajes de bioseguridad y conos de señalización dispuestos sobre la calzada, mientras el cuerpo de la víctima permanecía cubierto a la espera de la inspección técnica. Varios motociclistas y conductores tuvieron que reducir la velocidad y pasar con precaución por el sector.

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¿Qué se sabe del accidente en la vía al Túnel de Occidente?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del motociclista fallecido ni las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro. Tampoco se ha precisado si en el hecho estuvieron involucrados otros vehículos o si el conductor perdió el control de la motocicleta por causas que aún son materia de investigación.

El siniestro ocurrió aproximadamente un kilómetro antes de llegar a la entrada del Túnel de Occidente, un punto por donde transita a diario un alto volumen de motocicletas, vehículos particulares y transporte de carga que conecta a Medellín con municipios como San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia.

En el lugar, los agentes de tránsito y el personal judicial adelantaron las diligencias de levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias, con el fin de establecer las causas del accidente y determinar si hubo responsabilidades de terceros. Estos procedimientos suelen tomar varias horas, por lo que el paso por el sector se vio restringido mientras se completaban.

La víctima se suma a la cifra de personas que han perdido la vida en siniestros viales durante este puente festivo en Antioquia. Según el balance de las autoridades conocido este lunes, al menos once accidentes han dejado siete personas fallecidas y ocho lesionadas en las vías del departamento desde el pasado 30 de octubre.

Cierre de un carril y llamado a la precaución

A raíz de la emergencia, se presentó el cierre de un carril en la zona, lo que generó afectaciones en la movilidad del corredor en un horario de alto flujo por el retorno de los viajeros. Las autoridades recomendaron a los conductores que transitan por esta vía reducir la velocidad, tener paciencia y seguir las indicaciones del personal de tránsito que regula la circulación en el sitio.

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También hicieron un llamado a quienes se desplazan hacia Medellín a programar sus recorridos con tiempo, consultar el estado de las vías antes de salir y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se normaliza el tránsito en el sector del siniestro.

Los organismos de socorro recordaron que los corredores de ingreso a la ciudad registran una accidentalidad significativa durante los puentes festivos, cuando aumenta el número de vehículos en la carretera y se presentan con mayor frecuencia maniobras riesgosas como adelantamientos indebidos, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol.

Un corredor señalado por su accidentalidad

La vía al Túnel de Occidente ha sido escenario de varios siniestros graves en los últimos meses. El pasado 31 de julio, otro motociclista perdió la vida en un accidente registrado en el viaducto, a la altura del sector de Blanquizal, hecho que también obligó al cierre temporal de la calzada mientras se adelantaba la inspección judicial.

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Los motociclistas figuran entre los actores viales más vulnerables en este tipo de corredores, según las autoridades, por la exposición directa del cuerpo en caso de impacto o caída. Por eso se insiste en el uso correcto del casco certificado, el chaleco reflectivo y el respeto de los límites de velocidad señalados en la vía.

Antes de emprender un viaje por carretera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda revisar el estado mecánico de las motocicletas, en particular la cadena, la dirección, los frenos, la iluminación y la suspensión, así como verificar la presión y el desgaste de las llantas. Estas verificaciones básicas pueden marcar la diferencia frente a una emergencia en plena marcha.

Mientras se normaliza el paso por la vía al Túnel de Occidente, las autoridades continúan con la investigación de este nuevo siniestro y reiteran el llamado a la prudencia a todos los actores viales que regresan de sus viajes durante este puente festivo.