¡Puente trágico en Antioquia! Accidentes dejan siete muertos y ocho heridos durante el festivo

Resumen: El balance del puente de Todos los Santos en Antioquia registra al menos 11 accidentes, siete personas fallecidas y ocho lesionadas. Desde el 30 de octubre se movilizaron 483.894 vehículos: 248.336 ingresaron y 235.558 salieron del departamento. Las autoridades impusieron 191 comparendos y dispusieron reversibles en el Túnel de Oriente y La Mansa-Primavera para facilitar el retorno hacia Medellín.

Los accidentes de tránsito en Antioquia dejaron un saldo de siete personas fallecidas y ocho lesionadas durante el puente festivo de Todos los Santos, según el balance de las autoridades conocido este 2 de noviembre. El reporte reúne al menos 11 siniestros viales en medio de una jornada de alta circulación por las carreteras del departamento.

Desde el pasado 30 de octubre se contabilizó el movimiento de 483.894 vehículos por los diferentes corredores antioqueños. La cifra muestra la dimensión de los desplazamientos del fin de semana, mientras el registro de víctimas pone la atención en la seguridad de quienes salen y regresan de sus viajes.

El consolidado diferencia los automotores que ingresaron de aquellos que salieron: 248.336 vehículos entraron al departamento y 235.558 lo dejaron. Estos datos corresponden a movimientos vehiculares, por lo que no deben confundirse con un conteo de personas transportadas ni de viajeros únicos.

Accidentes en Antioquia: siete muertos y ocho heridos

El balance de accidentalidad incluye al menos 11 hechos que cobraron siete vidas y dejaron otras ocho personas lesionadas. Sin embargo, la información disponible no presenta un desglose de cada siniestro, de los municipios donde ocurrieron o de los vehículos involucrados en todos los casos.

Tampoco se precisaron en este consolidado las identidades de las víctimas ni el estado de salud de los heridos. Por esa razón, no es posible atribuir una misma causa al conjunto de los accidentes o establecer, con este reporte, cuántos estuvieron relacionados con motocicletas, automóviles u otros vehículos.

Las cifras deben leerse como el balance divulgado hasta este lunes festivo y no como una descripción detallada de cada emergencia. El número de fallecidos corresponde a personas, mientras el de siniestros se refiere a los hechos registrados: son indicadores distintos dentro del mismo reporte de seguridad vial.

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El informe se concentra en los corredores del departamento y en el movimiento registrado desde el 30 de octubre. No aporta una comparación con el puente de Todos los Santos del año anterior, por lo que no permite establecer un aumento o una reducción de la accidentalidad.

Controles en carretera dejaron 191 comparendos

Junto con el seguimiento al tránsito, las autoridades desarrollaron operativos de prevención y control en puntos estratégicos de Antioquia. Durante estas acciones fueron impuestas 191 órdenes de comparendo por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Más allá del balance de este puente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con una guía permanente de revisión antes de viajar. Sus recomendaciones incluyen verificar los niveles de aceite, refrigerante y líquido de frenos, así como advertir posibles fugas y revisar las llantas y la batería antes de emprender el recorrido.

Para las motocicletas, ese decálogo de la ANSV también incluye la inspección de la cadena, la dirección, los frenos, la iluminación y la suspensión. Se trata de recomendaciones generales de prevención, no de fallas que hayan sido identificadas como causas de los 11 siniestros del actual balance departamental.

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Reversibles para el retorno hacia Medellín

Para facilitar el regreso de viajeros a Medellín y a los demás municipios del Valle de Aburrá, las autoridades dispusieron reversibles hacia la capital antioqueña en corredores como el Túnel de Oriente y La Mansa-Primavera, en el Suroeste del departamento.

El balance no incluye los horarios de esas medidas. Antes de organizar el recorrido, conviene consultar las actualizaciones de las autoridades y de los operadores viales: la mención de un reversible no significa que permanezca activo durante toda la jornada ni que habilite cualquier sentido de circulación.

La guía de seguridad vial también insiste en obedecer las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol. Estas medidas de autocuidado acompañan los controles en carretera, pero el dato central de este puente sigue siendo el costo humano: siete personas perdieron la vida en los siniestros reportados en Antioquia.