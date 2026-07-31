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Resumen: Un motociclista murió en un accidente de tránsito en el viaducto del Túnel de Occidente, a la altura de Blanquizal. La vía permanece cerrada.

¡Tragedia en las vías! Motociclista murió en accidente cerca al Túnel de Occidente

En la tarde de este viernes 31 de julio, un motociclista perdió la vida tras un accidente registrado en el viaducto del Túnel de Occidente, a la altura del sector de Blanquizal, en sentido oriente-occidente.

Debido a la gravedad del hecho, las autoridades ordenaron el cierre total de la calzada mientras se adelantan las labores de atención de la emergencia, la inspección judicial y la remoción del vehículo involucrado.

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De manera preliminar, se informó que la víctima es un motociclista, quien falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni las circunstancias que originaron el siniestro.

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Como consecuencia del cierre, se registra afectación en la movilidad del corredor y congestión vehicular en los sectores cercanos. Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras se restablece el tránsito.

Asimismo, hicieron un llamado a quienes se movilizan por este corredor a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de tránsito que permanece en el sitio regulando la circulación.

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