Aumenta a 43 el número de fallecidos por la tragedia de trenes en España; quedan dos desaparecidos

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto sacada de redes sociales.
    Resumen: Aumenta a 43 la cifra de muertos por el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba. Equipos de rescate buscan a dos desaparecidos entre los vagones de Iryo y Alvia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este miércoles 21 de enero, las autoridades confirmaron que la cifra de víctimas mortales de la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, en España, se elevó a 43 personas, luego de que los equipos de rescate hallaran un nuevo cuerpo entre los hierros retorcidos del tren Alvia.

    El siniestro, que ocurrió el pasado domingo, mantiene a 9 personas en unidades de cuidados intensivos, mientras la Guardia Civil confirma que aún restan dos personas por localizar entre los restos que todavía no han sido removidos del área del impacto.

    La reconstrucción de los hechos apunta a una carambola fatal. Un tren de la compañía Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con 317 pasajeros, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones, los cuales invadieron la vía contraria.

    En ese preciso instante, un tren Alvia de Renfe que cubría la ruta Madrid-Huelva colisionó contra la estructura invadida.

    El impacto fue tan violento que varios vagones cayeron por un talud de cuatro metros, dificultando las labores de peritaje del siniestro. Una llamada del maquinista del Iryo ha cobrado relevancia en la investigación, al reportar un “enganchón” justo antes del desastre.

    El general Luis Ortega, jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil, informó que de los 43 fallecidos recuperados, 41 ya han sido identificados y sus familias están siendo notificadas. No obstante, la incertidumbre persiste, ya que se han recibido 45 denuncias formales por desaparición, lo que coincide con los dos cuerpos que aún se buscan intensamente bajo el desescombro.

    El ministro Grande-Marlaska ha evitado señalar responsables directos, asegurando que todas las hipótesis, desde fallas técnicas hasta factores externos, permanecen bajo estudio.

    Por ahora, en el lugar del siniestro en Adamuz, las grúas y equipos de búsqueda trabajan sin descanso para cerrar el ciclo de dolor de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

