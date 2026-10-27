Resumen: Cerca de 10 reses murieron en Caucasia, Antioquia, por una descarga eléctrica durante una tormenta. La Asociación de Agricultores de Caucasia pide apoyo para retirar los restos y asistencia técnica y económica.

¡Tragedia en el campo! Un rayo habría matado a 10 reses de pequeños productores en Caucasia, Antioquia

Una fuerte tormenta eléctrica dejó un golpe duro para pequeños productores del Bajo Cauca antioqueño. En Caucasia, cerca de 10 reses murieron de manera repentina en uno de los predios de la Asociación de Agricultores de Caucasia, conocida como Asgri Cauca, y los integrantes del grupo ya pidieron ayuda a las autoridades.

Según lo que contaron los propios asociados, la emergencia ocurrió en medio de las fuertes lluvias de los últimos días. La principal hipótesis es que un rayo cayó justo en el sector donde estaba el ganado, lo que habría causado la muerte inmediata de los animales.

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Un proyecto de pequeños productores

Los animales superaban los 300 kilogramos cada uno y hacían parte de un proyecto ganadero impulsado por pequeños productores de la asociación. Es decir, no se trata de una gran hacienda: cada res representaba una parte importante de lo que los socios habían invertido en el proceso.

Los asociados explicaron que la pérdida no se limita al valor de los animales en el mercado. También se van por la borda el tiempo de cuidado, el dinero puesto en alimentación y manejo, y todo el trabajo que ya llevaban en el desarrollo del ganado. Por eso, aseguran, el golpe económico para el proyecto es considerable.

Qué le piden a las autoridades

Tras lo ocurrido, los integrantes de Asgri Cauca hicieron un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La solicitud se concentra en tres frentes:

Manejo sanitario: piden apoyo para retirar y disponer de forma adecuada los restos de los animales, con el fin de evitar riesgos sanitarios y ambientales en la zona rural donde ocurrió el hecho.

piden apoyo para retirar y disponer de forma adecuada los restos de los animales, con el fin de evitar riesgos sanitarios y ambientales en la zona rural donde ocurrió el hecho. Asistencia técnica: esperan orientación para atender las consecuencias de la descarga eléctrica y para saber cómo seguir con el proyecto.

esperan orientación para atender las consecuencias de la descarga eléctrica y para saber cómo seguir con el proyecto. Apoyo económico: plantean la necesidad de alguna ayuda que les permita enfrentar el impacto de la pérdida sobre su actividad.

Mientras avanzan esas gestiones, los asociados siguen al frente de la emergencia. Además, trabajan en establecer el valor total de lo perdido y en revisar las alternativas que tienen para sostener su actividad ganadera.

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No es la primera vez en Antioquia

El caso recuerda lo que pasó en junio en el corregimiento de Doradal, en jurisdicción de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. Allí, una descarga eléctrica mató a 25 reses en medio de un fuerte aguacero.

Según se conoció en esa ocasión, los animales estaban en un potrero y, cuando empezó a llover, buscaron refugio bajo varios árboles. Justo en ese punto cayó el rayo, que causó la muerte instantánea del ganado que estaba en esa zona. El dueño de la finca contó que entre los muertos había un toro, nueve vacas, nueve crías macho y seis crías hembra.

El propietario también insistió en que el daño va más allá de lo que cuesta cada animal en el mercado, pues incluye los recursos invertidos y todo el proceso de cría que se pierde en segundos.

Un campo expuesto a los fenómenos naturales

Los productores de Caucasia señalaron que los fenómenos naturales pueden afectar de forma repentina la continuidad de los emprendimientos rurales. En este caso, una tormenta bastó para acabar con animales que eran parte de la inversión de todos los asociados.

En la región, donde las lluvias de las últimas semanas han dejado emergencias en varios municipios, los pequeños ganaderos y agricultores quedan especialmente expuestos cuando un evento así los sorprende en el campo. Por eso, la expectativa de Asgri Cauca es que las autoridades locales evalúen mecanismos de respaldo, tanto para el manejo de los restos como para acompañar a las familias que dependen del proyecto.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre la respuesta de la administración a la solicitud. Los asociados esperan que la ayuda llegue pronto, en especial para evitar que los animales muertos representen un riesgo para la salud y el ambiente de la zona.

La hipótesis del rayo sigue siendo la principal explicación que manejan los afectados. Hasta ahora no se ha conocido un reporte oficial que confirme la causa de la muerte de los animales, por lo que el dato se mantiene como la versión de los productores.