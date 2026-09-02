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    ¡Se metieron hasta el barro! Más de 3 mil familias resultaron damnificadas tras intensas lluvias en Caucasia

    El agua no les dio tregua en Caucasia. Cientos de hogares quedaron cubiertos por el lodo tras intensas lluvias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se metieron hasta el barro! Más de 3 mil familias resultaron damnificadas tras intensas lluvias en Caucasia
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Se metieron hasta el barro! Más de 3 mil familias resultaron damnificadas tras intensas lluvias en Caucasia

    Resumen: Fuertes lluvias provocan una severa emergencia en Caucasia con más de 3.000 familias damnificadas. Caída de árboles y daños en infraestructuras mantienen en alerta al Bajo Cauca.

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    Un complejo panorama de emergencia invernal atraviesa el municipio de Caucasia, ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, a raíz de los intensos aguaceros registrados recientemente.

    El desbordamiento de las fuentes hídricas locales y el colapso de los sistemas de drenaje urbano provocaron inundaciones en múltiples barrios, dejando un saldo preliminar que supera las 3.000 familias perjudicadas por el ingreso masivo de agua y sedimento a sus predios.

    La contingencia impactó gravemente a sectores poblacionales entre los que figuran El Poblado, El Prado, La Victoria, Asovivienda, Divino Niño, Nueve Estrellas y El Roble.

    De acuerdo con el reporte de la comunidad, la acumulación de lodo y el rebozamiento del alcantarillado han transformado las vías públicas en terrenos cenagosos cada vez que se presentan precipitaciones de alta intensidad.

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    El mandatario local, Johán Montes, confirmó que aunque la correntada comenzó a ceder de manera paulatina durante las horas de la madrugada en varios puntos, zonas como El Poblado y El Roble continúan anegadas debido a sus particularidades topográficas de baja altitud.

    Esta situación generó pérdidas considerables en los enseres de los habitantes, afectando electrodomésticos, camas y mobiliario.

    En la atención de la coyuntura participan los bomberos y la Defensa Civil. Asimismo, las autoridades informaron que el temporal ocasionó la caída de árboles sobre el corredor vial que conduce hacia la Costa Atlántica, paso que ya fue habilitado tras las labores desplegadas junto a la concesión a cargo.

    Frente a los hechos, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo fue convocado con el fin de consolidar el censo de damnificados y tramitar el respaldo institucional ante las instancias departamentales y el Gobierno Nacional.

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