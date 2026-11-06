Toyota evalúa a Puerto Antioquia como opción para importar sus vehículos a Colombia

Resumen: Toyota evalúa a Puerto Antioquia, en Turbo, como una de sus opciones para importar vehículos a Colombia, ante las demoras que, según su presidente, Hiroshi Yonenaga, afrontan los puertos del país. El directivo dijo que ya visitaron la terminal y que la decisión se analizará en el futuro, con el Túnel del Toyo y la cercanía con Medellín como factores a favor.

Las demoras para descargar vehículos en los puertos del país pusieron a Toyota a mirar hacia el Urabá antioqueño. La compañía japonesa ya visitó Puerto Antioquia, en Turbo, y lo tiene entre las alternativas que podría evaluar para sus importaciones a Colombia, después de que uno de sus buques permaneciera casi 15 días esperando turno para descargar en Buenaventura.

Así lo dio a conocer Hiroshi Yonenaga, presidente de Toyota Colombia, en una entrevista con el diario económico La República, en la que explicó que la conexión vial y la cercanía con Medellín hacen parte de los factores para considerar esta opción logística.

«Nuestro gerente de logística ya fue a visitarlos. Fuimos a ver cuál es el estado del puerto. Es una opción que está sobre la mesa, teniendo en cuenta que, en este momento, el puerto de Buenaventura está completamente colapsado y los de Cartagena y Santa Marta también están casi a máxima capacidad, gracias al incremento de las ventas en Colombia», sostuvo el directivo.

Yonenaga fue prudente al señalar que no hay una decisión tomada y que se trata de una posibilidad que se analizará más adelante: «Es una opción que se puede evaluar en el futuro, teniendo en cuenta el Túnel del Toyo y que la distancia sería muy corta para transportar los vehículos en niñeras hacia el centro del país».

«Son alternativas que hay que evaluar y que no se pueden cerrar. También hay que buscar diferentes posibilidades para poder entregar los vehículos a los clientes. Hoy, desafortunadamente, el cliente tiene que esperar mucho porque los buques llegan a Buenaventura y deben permanecer fondeados. El mes pasado tuvimos un buque casi 15 días esperando que le dieran turno para descargar porque el puerto estaba colapsado. Son opciones que debemos evaluar para darles satisfacción a nuestros clientes y reducir sus tiempos de espera», agregó.

El empuje de Puerto Antioquia

Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo, entró en operación comercial el pasado 5 de febrero y se convirtió en un nuevo eje estratégico del comercio exterior colombiano desde el Caribe. La terminal dispone de un muelle marítimo de 1.340 metros, cinco posiciones de atraque y un calado operativo de 16,5 metros, condiciones que le permiten atender buques tipo New Panamax.

Se trata de una terminal multipropósito, capaz de movilizar contenedores secos y refrigerados, granel seco, carga general y, precisamente, vehículos. Uno de sus principales atributos es la ubicación: está aproximadamente 350 kilómetros más cerca de Medellín que otros puertos del Caribe, lo que se proyecta como una reducción significativa en las distancias y los tiempos logísticos para exportadores e importadores.

La terminal, además, acaba de anunciar una ruta marítima semanal con Asia, incluida China, con la que completa diez servicios regulares, en medio del auge portuario que vive el Urabá antioqueño.

Toyota, camino a un año récord en Colombia

El interés por nuevas alternativas logísticas llega en el mejor momento comercial de la marca en el país. Yonenaga aseguró que 2026 será un año récord histórico de ventas para Toyota en Colombia y que el mercado automotor nacional cerraría alrededor de las 340.000 o 345.000 unidades, impulsado por una mejora en la confianza del consumidor y una tasa de cambio favorable.

Para 2027, cuando la marca cumplirá 60 años en Colombia, la compañía prepara aproximadamente cinco lanzamientos de vehículos y anunció sorpresas para el Salón del Automóvil de Bogotá, que arranca el próximo 12 de noviembre.

Actualmente Toyota comercializa 13 modelos en el país, con la Corolla Cross híbrida, producida en Brasil, como su vehículo estrella y de mayor volumen, seguida por Prado, Fortuner y Hilux. Los vehículos que vende en Colombia llegan desde Brasil, Argentina, Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón.

El cariño de Medellín por la marca

El presidente de Toyota Colombia destacó la relación especial de Medellín con la compañía, heredera de la época en la que sus vehículos se ensamblaban en la planta de Sofasa, en Envigado: «Medellín tiene una historia muy bonita por el ensamble de Toyota en Sofasa. Existe un cariño especial por esos vehículos y muchas personas los sienten como hechos en Medellín». Entre Bogotá y Medellín se concentra aproximadamente entre el 40 % y el 45 % de las ventas de la marca en el país.

En esa planta del sur del Valle de Aburrá se ensamblaron modelos como la Hilux, el Machito, que es el Land Cruiser 70, y la Prado, incluida la Sumo, que se produjo durante diez años, entre 1998 y 2008. Sobre un eventual regreso del ensamble local, Yonenaga dijo que es una aspiración personal para el futuro, pero que requiere volumen y competitividad: bajar costos, cultivar más clientes y buscar oportunidades de exportación.

Por ahora, la posibilidad de que los vehículos de la marca japonesa empiecen a llegar por el Urabá antioqueño es solo eso, una opción sobre la mesa que Toyota evaluará en el futuro, mientras el Túnel del Toyo, la obra vial que conectará a Medellín con esa subregión, avanza con meta de habilitación en 2027.

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