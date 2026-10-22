Resumen: La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció durante su visita a Urabá que el Túnel del Toyo estaría listo en un año, que dos nuevas vías conectarían al Chocó con Puerto Antioquia y que se adelantarán nuevos proyectos viales en Antioquia. La obra del Toyo, la más esperada por los antioqueños, tiene como meta habilitar la circulación en octubre de 2027.

¡Antioquia celebra! Túnel del Toyo estaría listo en un año y anuncian vías del Chocó a Puerto Antioquia

Grandes noticias para la infraestructura de Antioquia. Durante la visita que el Gobierno nacional realizó este jueves a Urabá, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, entregó tres anuncios que ilusionan a los antioqueños: el Túnel del Toyo estaría listo en un año, dos nuevas vías conectarían al Chocó con Puerto Antioquia y se adelantará el desarrollo de nuevos proyectos viales en el departamento.

La funcionaria hizo parte de la delegación que llegó a la subregión en el marco de la Misión Crecer, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano y de la que también hicieron parte el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Arturo Adolfo Dujud Durán, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto con empresarios y gremios de la región.

Túnel del Toyo estaría listo en un año

El primer gran anuncio tiene que ver con la obra vial más esperada por los antioqueños. La ministra Noguera se comprometió a continuar agilizando los trabajos del Túnel del Toyo para que entre en funcionamiento en un año.

«Sacar adelante la instalación de los equipos electromecánicos del Toyo para que el próximo año, antes de que finalice temporada de navidad, podamos empezar a utilizar esa importante obra», sostuvo la jefe de la cartera de Transporte.

La meta se suma a la ya anunciada por el Gobierno nacional en septiembre, cuando se informó que la circulación por esta megaobra se habilitaría en octubre de 2027, después de que el pasado 8 de agosto comenzara la instalación de los sistemas de iluminación, ventilación, suministro eléctrico, señalización, protección contra incendios y comunicaciones, etapa que está a cargo del Invías.

Vale recordar que el Túnel del Toyo, con 9,73 kilómetros, es el túnel carretero más largo de América Latina y hace parte de un corredor de 37,7 kilómetros que comprende 18 túneles y 30 puentes. Cuando entre en operación, permitirá conectar a Medellín con el Urabá antioqueño en cerca de cuatro horas y facilitará el acceso a Puerto Antioquia, el terminal portuario que avanza en Turbo.

Dos vías conectarían al Chocó con Puerto Antioquia

El segundo anuncio de la ministra Noguera fue la construcción de dos nuevas vías que conectarían al Chocó con Puerto Antioquia, un proyecto que transformaría la conectividad de uno de los departamentos más aislados del país.

En el encuentro también se planteó avanzar en la conexión de la autopista Mar 2 con Puerto Antioquia y mejorar la articulación vial con el norte del Chocó, de modo que la región pueda sacarle el mayor provecho al puerto que se construye en la bahía de Turbo.

Estos corredores serían determinantes para dinamizar las exportaciones, el comercio exterior y el transporte de productos agrícolas hacia mercados internacionales, uno de los propósitos que el Gobierno nacional y los empresarios han trazado para el Urabá y el Chocó.

Nuevos proyectos viales para Antioquia

Como tercer anuncio, la ministra de Transporte reveló que se adelantará el desarrollo de nuevos proyectos viales en Antioquia, que se sumarían a la agenda de infraestructura que el departamento ha puesto sobre la mesa del Gobierno nacional.

Sobre estos proyectos se espera conocer en los próximos días los detalles técnicos, los montos de inversión y los cronogramas de ejecución, frente a los cuales la cartera de Transporte ha advertido que el presupuesto nacional tiene un margen limitado para nuevas obras en 2027.

La jornada en Urabá dejó además compromisos en materia agroindustrial, como la transformación de las materias primas de la zona bananera para agregarle valor a la producción, y la apertura de nuevos destinos comerciales y el impulso del turismo como alternativas para diversificar la economía de la subregión.

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