Resumen: La Alcaldía de Bogotá no decretó toque de queda para menores en Halloween 2026 y, en cambio, activó un plan integral de seguridad y convivencia del 29 de octubre al 2 de noviembre, con más de 400 colaboradores del Distrito, controles en nueve localidades, 209 operativos de salud y recomendaciones del ICBF para proteger a los niños durante la celebración.

¿Toque de queda para los niños en Halloween? La Alcaldía de Bogotá ya tiene respuesta

La celebración de Halloween se tomará las calles de Bogotá este 31 de octubre y miles de niños, niñas y adolescentes saldrán disfrazados a pedir dulces junto a sus familias. Ante la jornada, muchos padres de familia capitalinos se hacen la misma pregunta: ¿habrá restricciones o toque de queda para los menores de edad durante la noche de Halloween?

La duda creció porque varias autoridades locales del país sí anunciaron medidas especiales para la fecha, entre ellas restricciones y toques de queda para menores, con el fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo su seguridad e integridad. En municipios de Antioquia como El Carmen de Viboral y Caramanta, por ejemplo, ya rigen horarios restringidos para los menores de edad.

En Bogotá, las autoridades distritales ya se pronunciaron al respecto y definieron el esquema con el que se cuidará a la ciudadanía durante toda la celebración.

¿Habrá toque de queda para menores en Bogotá este Halloween?

La respuesta es no. La Alcaldía de Bogotá no decretó toque de queda para menores de edad durante la celebración de Halloween 2026. En su lugar, el Distrito puso en marcha un plan integral de seguridad y convivencia que comenzó el 29 de octubre y se extenderá hasta el lunes festivo 2 de noviembre.

“El objetivo es que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan disfrutar de esta celebración en entornos seguros, con respeto por los demás y corresponsabilidad en el cuidado de la vida”, señaló la Alcaldía de Bogotá en su portal web.

¿En qué consiste el plan de seguridad de Bogotá para Halloween?

El despliegue contempla presencia institucional en zonas de alta afluencia, acciones preventivas y de control, patrullajes mixtos, planes de vigilancia de la Policía de Bogotá y controles en establecimientos comerciales, parques, corredores viales y zonas de rumba.

La intervención se concentra especialmente en sectores de alta afluencia de las localidades de Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy, con énfasis en las horas de la noche y la madrugada.

Más de 400 colaboradores del Distrito trabajan de manera articulada con la Secretaría Distrital de Gobierno, las alcaldías locales, los fondos de desarrollo local, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Policía de Bogotá para acompañar a la ciudadanía en zonas de rumba, centros comerciales, entornos educativos y otros espacios de alta concentración.

El plan también incluye actividades pedagógicas y de cultura ciudadana orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, los delitos informáticos y la instrumentalización de menores. Con el mensaje “La rumba es para divertirse, no para arrepentirse”, que invita a disfrutar con responsabilidad y moderar el consumo de alcohol, las acciones de prevención han llegado a más de 150.000 personas en la capital.

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“Este día es un día muy importante para el cuidado de los niños. Hacemos un llamado a los padres de familia a que estén pendientes de sus hijos que están disfrazados y adicionalmente que tengan mucho cuidado con los adultos desconocidos que se les acercan”, afirmó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, quien agregó que “el día de Halloween es el día de proteger a los niños, de cuidar los espacios de los niños”.

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¿Qué controles tendrán los dulces y disfraces de Halloween?

La Secretaría Distrital de Salud intensificó las acciones de inspección, vigilancia y control en las 20 localidades de Bogotá para mitigar los riesgos en salud pública, especialmente en la población infantil, frente a la venta masiva de golosinas, disfraces, licor, maquillaje y lentes de contacto. En total se programaron 209 operativos en todo el Distrito.

¿Qué recomendaciones dio el ICBF para proteger a los niños en Halloween?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de su campaña «¡Que el susto no te lo lleves tú!», hizo un llamado a los adultos responsables de niños y niñas para garantizar su protección durante las actividades de Halloween. Estas son las principales recomendaciones, tomadas del manual de seguridad de la Policía Nacional:

Mantener el acompañamiento: no perder de vista a los niños y niñas y llevarlos de la mano; con los adolescentes, mantener una comunicación constante y usar herramientas de ubicación cuando sea necesario.

no perder de vista a los niños y niñas y llevarlos de la mano; con los adolescentes, mantener una comunicación constante y usar herramientas de ubicación cuando sea necesario. Elegir disfraces seguros: que sean cómodos, visibles y sin elementos con los que puedan sufrir accidentes.

que sean cómodos, visibles y sin elementos con los que puedan sufrir accidentes. Planear una ruta segura: recorrer calles iluminadas y evitar zonas poco transitadas o solitarias.

recorrer calles iluminadas y evitar zonas poco transitadas o solitarias. No consumir bebidas alcohólicas: los adultos deben mantenerse atentos y en condiciones de reaccionar ante cualquier situación de riesgo.

los adultos deben mantenerse atentos y en condiciones de reaccionar ante cualquier situación de riesgo. Cuidado con las redes sociales: evitar publicar fotografías o ubicaciones en tiempo real que puedan exponer a los menores.

evitar publicar fotografías o ubicaciones en tiempo real que puedan exponer a los menores. Revisar los dulces: verificar que estén bien empacados, sellados y en buen estado antes de consumirlos.

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¿Dónde denunciar durante el Halloween en Bogotá?

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia o situación delictiva a través de la Línea de Emergencias 123. Además, la línea 141 del ICBF está disponible para reportar situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Así las cosas, en Bogotá no habrá toque de queda para los menores en este Halloween, pero sí un amplio despliegue de las autoridades para que la celebración transcurra en tranquilidad y los más pequeños puedan disfrutar de la noche de dulces con seguridad.