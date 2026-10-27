Pilas, moteros: salir en Halloween por Bogotá tendrá nuevas reglas y horarios

Resumen: Bogotá tendrá restricciones para motociclistas durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre de 2026. No se permitirá circular con acompañante de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. en toda la ciudad; en 19 corredores habrá restricción general de motos de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. Las medidas terminan en la madrugada del 3 de noviembre e incluyen excepciones para servicios y personas definidos por la Alcaldía. Habrá 21 puestos móviles y cerca de 1.000 uniformados y agentes de tránsito.

El Halloween en Bogotá llegará con cambios para quienes se movilizan en moto. La Alcaldía anunció restricciones nocturnas para el puente festivo, con dos horarios distintos que los conductores deberán revisar antes de salir: uno para viajar con acompañante y otro para circular por varios de los principales corredores de la capital.

Las medidas buscan proteger la vida, prevenir siniestros viales y preservar el orden público durante las celebraciones. No se trata de una prohibición de motos durante todo el día ni de un cierre general de las vías para los demás vehículos.

¿Desde cuándo no se podrá llevar parrillero?

La restricción para motocicletas con parrillero o acompañante regirá entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., durante las noches del jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como del domingo 1 y lunes 2 de noviembre.

Esto significa que la última jornada comenzará el lunes festivo y terminará a las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026. La medida cobija todos los corredores y vías de Bogotá, según la información divulgada por la Alcaldía.

El horario es importante para quienes tienen previsto salir acompañados a una celebración y regresar de madrugada: la restricción no termina cuando cambia la fecha en el calendario, sino a la hora fijada para la mañana siguiente.

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Las 19 vías donde habrá restricción para las motos

La segunda medida tendrá un alcance diferente. Entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. habrá restricción general de circulación de motocicletas en 19 corredores viales. También aplicará en las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre, hasta la madrugada del martes 3.

De acuerdo con el listado oficial, estos son los corredores incluidos:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS o carrera 30.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Guayacanes.

Calle 13.

Avenida La Esperanza.

Avenida Ciudad de Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 80.

La diferencia entre ambas disposiciones es que circular sin acompañante no permite pasar por esos corredores durante el horario restringido, salvo las excepciones anunciadas. A su vez, estar fuera de esas vías no elimina la restricción de parrillero que rige en toda la ciudad.

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¿Quiénes están entre las excepciones anunciadas?

Para este Halloween, la Alcaldía informó excepciones para mensajeros y domiciliarios con identificación de sus empresas, integrantes de la Fuerza Pública, empresas de seguridad privada, personas con discapacidad y quienes las movilizan.

El listado también incluye integrantes de aseguradoras, conductores elegidos, caravana presidencial, servicio diplomático y consular, y motocicletas vinculadas al Sistema Integrado de Transporte Público, como TransMilenio y los concesionarios de rutas TransMiZonales.

Por eso, quienes realizan actividades incluidas en las excepciones deberán revisar las condiciones correspondientes a su servicio. La información oficial diferencia estos casos de la circulación ordinaria de motociclistas durante las jornadas de celebración.

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Así serán los controles durante el puente

Las secretarías de Movilidad y de Seguridad, Convivencia y Justicia definieron las disposiciones como medidas transitorias y preventivas. Para verificar su cumplimiento, Bogotá tendrá 21 puestos de control móviles durante el fin de semana.

Además, se dispondrán cerca de 1.000 uniformados de la Policía de Tránsito y agentes civiles de tránsito. El objetivo anunciado es reducir los riesgos en las vías durante las noches y madrugadas del puente de Halloween.

Antes de organizar los recorridos, conviene distinguir el horario de salida, el de regreso y las vías por las que se pretende pasar. Las dos restricciones funcionan en franjas distintas y la última madrugada de aplicación corresponde al martes 3 de noviembre.