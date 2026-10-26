Resumen: Bogotá tendrá una agenda de Halloween con actividades entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre. El Centro Comercial Portal 80 ofrece la Feria Cómic hasta el 29 de octubre, un desfile de disfraces gratuito el 30 y entrega de dulces con DJ en vivo el 31. Avenida Chile tiene talleres, concursos de disfraces, K-pop y cosplay sin costo hasta el 1 de noviembre. Salitre Mágico extendió su Festival del Terror hasta el 7 de noviembre, con entrada de $78.900, mientras Mundo Aventura prepara Terror al Parque con 15 atracciones mecánicas y seis experiencias de terror.

Halloween en Bogotá: los planes gratis y de terror que se tomarán la ciudad

El Halloween ya se siente en Bogotá. La capital alista una agenda cargada de planes para todos los gustos: ferias geek, concursos de disfraces, entrega de dulces y noches de terror, muchos de ellos gratuitos, que se extienden hasta el puente festivo de inicios de noviembre.

Portal 80: feria cómic y desfile de disfraces con premios

El Centro Comercial Portal 80 abrió su programación con la Feria Cómic, un espacio dedicado a las historietas, los videojuegos y la cultura geek que funcionará hasta el 29 de octubre en la Plaza Café, ubicada en el segundo piso del establecimiento.

El sábado 24 de octubre se vivió el Desfile Geek, en el que los asistentes se caracterizaron como sus personajes favoritos y compitieron por premios.

Pero lo que viene es igual de llamativo: para el viernes 30 de octubre está previsto un desfile de disfraces con categorías infantil, individual, de parejas, de familias y hasta de mascotas. Las inscripciones son gratuitas y abrirán a las 2:00 p. m., mientras que el desfile comenzará a las 4:00 p. m.

Y para el 31 de octubre, el centro comercial tendrá entrega de dulces, música con DJ en vivo y la participación del actor de doblaje Andrés Gutiérrez. Las actividades arrancarán a las 4:00 p. m. y también serán gratis.

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Avenida Chile: talleres, cosplay y K-pop sin costo

Otra alternativa gratuita estará en el centro comercial Avenida Chile, ubicado en la calle 72 # 10-34. La programación arrancó el 23 y 24 de octubre con talleres de maquillaje artístico, espacios de lectura de suspenso y una pasarela con concurso de cosplay.

De acuerdo con la programación del centro comercial, el viernes 30 y el sábado 31 de octubre la oferta sumará concursos de disfraces individuales y familiares, presentaciones de K-pop, sesiones de aeróbicos y una nueva pasarela de cosplay.

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Las actividades funcionan en el cuarto piso, entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., e incluyen espacios culturales como el podcast Entre Tintas y Sombras. La programación de este centro comercial va hasta el 1 de noviembre.

Salitre Mágico: Festival del Terror extendido hasta el 7 de noviembre

Salitre Mágico volvió con su Festival del Terror, con escenarios temáticos, personajes caracterizados y experiencias de suspenso en jornada nocturna, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m. Las primeras fechas fueron el 17, 23 y 24 de octubre, y las que siguen son el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El ingreso requiere la compra de un pasaporte, cuyo precio varía según la fecha y el tipo de entrada. Y debido al éxito de la venta de boletería, el festival anunció en sus canales oficiales que extendió sus fechas hasta el 7 de noviembre, con un valor de $78.900 por entrada con el pasaporte del terror.

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Mundo Aventura: terror al parque con escenarios inmersivos

Mundo Aventura también se suma a la temporada con Terror al Parque, una propuesta que combina estaciones de terror, escenarios inmersivos, personajes caracterizados y espectáculos temáticos, además de las atracciones mecánicas habituales del parque.

La experiencia incluye acceso a 15 atracciones mecánicas y seis experiencias itinerantes de terror. Por ahora, el parque no ha detallado fechas, horarios ni precios de los pasaportes para esta edición, por lo que los interesados deben verificar la programación vigente en sus canales oficiales.

Con esta agenda, el Halloween en Bogotá promete opciones para todos los planes: desde salidas en familia y gratuitas en los centros comerciales hasta noches de miedo en los parques de diversiones de la ciudad, durante una semana en la que la capital se llena de disfraces, dulces y suspenso.