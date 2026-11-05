Resumen: La Alcaldía de Campamento, en el Norte de Antioquia, decretó toque de queda para menores de edad de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., el cierre de la carrera Santander de 4:00 p. m. a 6:00 a. m., la prohibición de parrilleros en moto de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. y la restricción de estacionamiento en el parque principal, vigentes hasta el 27 de noviembre. Las medidas se tomaron tras el doble homicidio de dos jóvenes ocurrido el 27 de octubre, en medio de presuntas disputas entre estructuras criminales de la zona.

Toque de queda en Campamento: la Alcaldía le puso horario a los menores tras el doble homicidio

La Alcaldía de Campamento, municipio del Norte de Antioquia, decretó toque de queda en Campamento para los menores de edad y un paquete de restricciones de movilidad que regirá hasta el próximo 27 de noviembre, en medio de las presuntas disputas entre estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento.

Según las autoridades, las medidas buscan fortalecer la seguridad, preservar el orden público y prevenir nuevos hechos de violencia en el municipio, que quedó en shock tras el asesinato de dos jóvenes a finales de octubre.

La disposición más llamativa es la que apunta a los menores: entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. les queda prohibida la circulación por las vías y los lugares públicos de la zona urbana de Campamento.

¿Qué restricciones rigen en Campamento?

Además del toque de queda para los menores, la carrera Santander, entre las calles Córdoba y Zea, estará cerrada desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. En ese horario está prohibida la circulación y el estacionamiento de motocicletas, automóviles y demás vehículos en ese tramo del casco urbano.

También se prohibió la movilización de parrilleros, tanto hombres como mujeres, en motocicletas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., una medida que las autoridades suelen aplicar en los municipios cuando se prenden las alarmas por orden público.

La otra disposición restringe el estacionamiento de vehículos particulares en el perímetro del parque principal, desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

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El doble homicidio que motivó el toque de queda en Campamento

La decisión de las autoridades municipales se conoce después del asesinato de dos jóvenes ocurrido el 27 de octubre en Campamento, un hecho que encendió las alarmas por la situación de seguridad en esta localidad del Norte antioqueño.

Como lo había contado Minuto30, las víctimas, Emmanuel y John Jairo, ambos de 22 años, fueron baleadas por hombres armados cuando se retiraban de una cancha de la población y tomaban la vía que de Campamento conduce al vecino municipio de Yarumal.

Según el reporte preliminar, los agresores les dispararon con armas de largo alcance y los dejaron heridos de gravedad. Los dos jóvenes fueron llevados a centros médicos de la zona, pero murieron a pesar de la atención que recibieron.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía, uno de los jóvenes asesinados sería presunto integrante del Frente 36, una de las estructuras armadas ilegales con presencia en el Norte de Antioquia, subregión donde también delinque el ELN.

Las autoridades investigan si el doble homicidio estaría relacionado con confrontaciones entre organizaciones delincuenciales que buscan ejercer el control territorial en esta zona del departamento.

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Campamento no es un territorio ajeno a este tipo de hechos. En los últimos años el municipio ha vivido toques de queda por combates con las disidencias y ataques contra la infraestructura de seguridad, como los disparos de encapuchados contra las cámaras de vigilancia.

Hace apenas unas semanas, además, las autoridades celebraron en Valdivia, otro municipio de la misma zona, la captura de alias «Lobo», señalado cabecilla del Frente 36.

El toque de queda en Campamento se suma a decisiones similares que han tomado en los últimos meses otros municipios de Antioquia golpeados por hechos de violencia, como El Carmen de Viboral y Caramanta, donde también se restringió el horario de circulación de los menores de edad.

Mientras avanzan las pesquisas para esclarecer el asesinato de los dos jóvenes y establecer si tiene relación con las presuntas disputas entre estructuras criminales, el toque de queda en Campamento y las demás restricciones decretadas por la Alcaldía seguirán vigentes hasta el 27 de noviembre.