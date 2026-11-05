Guillermo León Castrillón Viana desapareció en Betania, Antioquia

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Resumen: Guillermo León Castrillón Viana, de 52 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde el 25 de octubre de 2026 en Betania, Antioquia.

Guillermo León Castrillón Viana, de 52 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde el 25 de octubre de 2026 en Betania, Antioquia.

Entre sus señales particulares tiene una cicatriz delgada sobre la mejilla izquierda de unos 5 centímetros de longitud y otra cicatriz sobre la columna producto de una operación médica.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la Dirección Nacional CTI – Sección de Policía Judicial CTI Antioquia, Grupo Desaparecidos Antioquia, Carrera 64C No. 67-300 Bloque H Piso 1, o al celular 318 532 2916.