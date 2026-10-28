Doble homicidio en Campamento: dos jóvenes de 22 años fueron baleados al salir de una cancha

Resumen: Dos jóvenes de 22 años, Emmanuel Torres Sánchez y John Jairo Hernández Pareja, fueron asesinados a tiros con armas de largo alcance en la vía de Campamento hacia Yarumal, tras salir de una cancha. La Policía Antioquia investiga y plantea como hipótesis inicial que uno de ellos sería integrante del Frente 36.

Un doble homicidio tiene en alerta a las autoridades de Campamento, municipio del Norte de Antioquia. Dos jóvenes de 22 años fueron asesinados a tiros cuando se retiraban de una cancha de la población, en la periferia del casco urbano, y una de las víctimas, según la primera hipótesis de la Policía, haría parte del Frente 36.

De acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia, las víctimas fueron identificadas como Emmanuel Torres Sánchez y John Jairo Hernández Pareja, ambos de 22 años. Los dos habían estado en el escenario deportivo y, cuando salieron de allí, tomaron la vía que conduce hacia el vecino municipio de Yarumal.

Fue en ese tramo donde los interceptaron hombres armados. Según la información preliminar, los agresores les dispararon con armas de largo alcance y los dejaron heridos de gravedad.

Tras el ataque, ambos fueron llevados a centros médicos. Emmanuel Torres Sánchez fue trasladado al hospital La Sagrada Familia de Campamento y también al hospital San Juan de Dios de Yarumal, pero los dos jóvenes murieron a pesar de la atención que recibieron.

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Una de las víctimas, ¿ligada al Frente 36?

Uno de los datos que más llama la atención es la hipótesis inicial de la Policía. Según la institución, uno de los jóvenes sería integrante del Frente 36, y al parecer se trataría de John Jairo Hernández Pareja. Por ahora es una línea de investigación preliminar y las autoridades no han precisado los móviles del crimen ni quiénes dispararon.

En esa zona del norte de Antioquia tienen presencia ilegal el ELN y el Frente 36, dos grupos armados ilegales. Por eso, mientras avanza la investigación, la hipótesis sobre el posible vínculo de una de las víctimas con esa estructura debe tomarse con cautela.

Un municipio golpeado por la violencia

Campamento no es un territorio ajeno a este tipo de hechos. En los últimos años el municipio ha vivido toques de queda por combates con las disidencias y ataques contra la infraestructura de seguridad, como los disparos de encapuchados contra cámaras de vigilancia. Hace apenas unas semanas, además, las autoridades celebraron la captura de alias «Lobo», señalado cabecilla del Frente 36, en Valdivia, otro municipio de la misma zona.

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Lo que se sabe y lo que falta por aclarar

Las víctimas tenían la misma edad y, según el reporte, compartían el espacio deportivo en el que estuvieron antes del ataque. Ese detalle, sumado al lugar y a las armas utilizadas, hace parte de los elementos que los investigadores revisan para reconstruir lo ocurrido en la vía que de Campamento conduce a Yarumal.

Como ocurre en los casos de homicidio, además del trabajo de la Policía, el proceso judicial depende de las pruebas que se recojan en el lugar, de los testimonios y de lo que determine la Fiscalía a partir de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que se trata de un ataque a bala contra dos jóvenes de la misma edad que se habían retirado de una cancha y que fueron interceptados en una vía periférica. Lo que todavía no está claro es si el ataque fue dirigido contra uno de ellos, contra los dos, o si tiene relación con alguna disputa entre estructuras ilegales que operan en la zona.

Tampoco se ha informado de capturas ni se han entregado detalles sobre el número de agresores, los vehículos en los que se habrían movilizado o la dirección en la que escaparon. Son los datos que las autoridades tendrán que establecer para esclarecer el caso.

Mientras avanzan las pesquisas, el caso vuelve a poner la lupa sobre la seguridad en el Norte de Antioquia, una subregión donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando preocupación entre las comunidades.

Las autoridades investigan el doble homicidio para identificar a los responsables. Minuto30 seguirá atento a los avances del caso y a cualquier pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en Campamento.