Luz verde médica: el Papa León XIV confirma su gira por Latinoamérica tras superar con éxito su cirugía

Resumen: El dictamen del doctor Luigi Carbone y los especialistas a cargo de su salud concluyó que los exámenes diagnósticos y análisis de laboratorio más recientes dan cuenta de un estado óptimo y sin complicaciones

Minuto30.com .- El Papa León XIV confirmó que llevará a cabo su esperado viaje apostólico a América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, una gira pastoral que lo conducirá por Uruguay, Argentina y Perú. El anuncio ratifica el cumplimiento estricto del itinerario previsto, luego de que su equipo médico diera el aval definitivo al constatar una favorable y sólida evolución clínica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace dos semanas.

El dictamen del doctor Luigi Carbone y los especialistas a cargo de su salud concluyó que los exámenes diagnósticos y análisis de laboratorio más recientes dan cuenta de un estado óptimo y sin complicaciones. Los chequeos postoperatorios corroboraron que la patología tratada se encontraba plenamente localizada, descartando la necesidad de aplicar tratamientos oncológicos adicionales y disipando cualquier contraindicación que pusiera en riesgo los extensos desplazamientos aéreos y las exigencias de la agenda internacional.

Desde su regreso a los aposentos pontificios, el Santo Padre ha retomado sus funciones de manera paulatina, alternando compromisos de alta relevancia pública con estrictos periodos de descanso para favorecer su rehabilitación. Con evidente emoción ante la confirmación del periplo, el pontífice expresó su entusiasmo por el reencuentro con los pueblos del cono sur y la región andina: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

La agenda oficial contempla encuentros pastorales masivos, reuniones con las conferencias episcopales locales y actos de Estado en Montevideo, distintas ciudades argentinas y la capital peruana. El anuncio zanja las dudas sobre la viabilidad del viaje, en medio del agradecimiento público del líder religioso por las cadenas de oración y mensajes de afecto recibidos desde diversas latitudes durante su proceso de convalecencia.