Resumen: Atlético Nacional confirmó su once titular para visitar a Bucaramanga en el cierre de la fecha 17 de la Liga BetPlay. Edwin Cardona vuelve al once de arranque y James Rodríguez no viajó por dosificación de cargas. El líder, con 35 puntos, busca el punto invisible ante un leopardo que necesita una unidad para clasificar.

Titular de Atlético Nacional: los 11 de Lucas González para enfrentar a Bucaramanga en el Montanini

Atlético Nacional confirmó este lunes el once inicial con el que enfrentará a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, en el compromiso que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. El pitazo inicial está programado para las 8:15 p. m. y la transmisión de televisión corre por cuenta de Win Sports+.

A través de sus canales oficiales, el club ‘verdolaga’ presentó la nómina titular escogida por el técnico Lucas González. «Estos son los jugadores elegidos por el profesor Lucas González, para iniciar el compromiso de hoy. ¡DALE, NACIONAL!», publicó el equipo en su cuenta de X, en un mensaje que en pocos minutos superó las 3.300 reproducciones y encendió a la hinchada antes del cierre de la jornada festiva.

Este es el once inicial de Atlético Nacional

Arquero: 34. F. Armani.

Defensas: 15. A. Reyes, 16. W. Tesillo, 20. M. Casco y 31. X. Ríos.

Volantes: 26. F. Marín, 80. J. Zapata y 10. E. Cardona.

Delanteros: 13. N. Rodríguez, 36. J. Escorcia y 29. A. Sarmiento.

La gran noticia de la alineación es la titularidad de Edwin Cardona. El volante creativo había regresado a la convocatoria para este viaje tras no ser citado frente a Independiente Santa Fe, y el ‘profe’ González decidió darle la camiseta de arranque desde el primer minuto en la ‘Ciudad Bonita’, donde se espera un escenario exigente para el cuadro antioqueño.

El equipo sigue sin contar con James Rodríguez. La máxima figura del plantel no viajó a tierra santandereana, en una decisión que todo indica responde a la dosificación de cargas, después de que el cucuteño fuera titular en los dos últimos compromisos, frente a Santa Fe e Independiente Medellín, dos partidos de alto desgaste físico.

Los suplentes del ‘verde’

25. L. Marquínez, 4. C. Haydar, 40. J. Quesada, 28. S. Rojas, 19. J. Rengifo, 22. E. Cabrera, 27. Y. Perlaza, 9. A. Morelos y 32. E. Benítez.

En el banco quedan opciones de peso para la segunda parte, encabezadas por Alfredo Morelos, referente del ataque ‘verdolaga’ en esta temporada, y por E. Cabrera, otra de las cartas del medio campo.

Un partido con mucho en juego

Nacional llega a este compromiso como líder del campeonato, con 35 puntos, y ya clasificado a los cuadrangulares semifinales. Aun así, el juego vale oro para los dos: el ‘verde’ quiere seguir sumando para llegar como el mejor reclasificado y pelear por el punto invisible en la siguiente fase, mientras que Bucaramanga, cuarto de la tabla, necesita una unidad más para sellar matemáticamente su clasificación.

El momento de los de Medellín es positivo: ganaron 2-0 a Santa Fe en la jornada de HallowGreen, remontaron el clásico paisa ante el DIM 2-1, golearon 3-0 a Deportivo Pasto y 4-1 a Boyacá Chicó, con la única caída reciente 0-1 frente a Cúcuta Deportivo. Bucaramanga, en cambio, llega con una sola victoria en sus últimos cinco juegos (2-1 sobre Pasto), dos empates (frente a América de Cali y Águilas Doradas) y dos derrotas (ante Santa Fe y Chicó).

El historial favorece al visitante. En 208 partidos entre los dos, Nacional suma 91 victorias, 71 de Bucaramanga y 46 empates, con 309 goles a favor por 247. Contando solo los duelos de liga son 201 compromisos: 89 ganados por el ‘verde’, 68 por el ‘leopardo’ y 44 igualdades.

El compromiso será dirigido por el quindiano Alexander Ospina, acompañado por Mary Blanco y Víctor Wilches como asistentes, Brayan González como cuarto árbitro y Lisandro Castillo encargado del VAR. La hinchada visitante tendrá su ingreso por la tribuna Norte Baja del Montanini, según el operativo confirmado por el club local.

Después de este compromiso, Nacional pondrá su atención en la Copa BetPlay: Once Caldas, que acaba de eliminar a Santa Fe en Bogotá, será su rival en las semifinales del torneo de copa. Antes, eso sí, la obligación es el Montanini, donde los de Lucas González buscarán cerrar la jornada festiva con una victoria que mantenga al ‘verde’ en lo más alto de la tabla.

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