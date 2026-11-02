Resumen: El Atlético Bucaramanga publicó un comunicado oficial para el partido de esta noche contra Atlético Nacional en el Montanini. Habilitó la tribuna Norte Baja para los hinchas visitantes, las puertas abren a las 5:00 p. m. y la cédula amarilla o la boleta digital son la entrada.

Norte Baja para los hinchas de Nacional: así será el ingreso al Montanini en el duelo con Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga dio a conocer este lunes 2 de noviembre un comunicado oficial con las reglas de ingreso al estadio Américo Montanini para el partido de esta noche frente a Atlético Nacional, por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

En el documento, el club leopardo asegura que se prepara para vivir «una nueva fiesta del fútbol» y que espera contar con el respaldo de toda su hinchada para «alentar juntos y hacer del estadio Américo Montanini una verdadera fiesta».

Tribuna Norte Baja para la hinchada visitante

Para este compromiso, el club dispuso un espacio para la hinchada visitante en la tribuna Norte Baja del Montanini, desde donde los seguidores de Nacional podrán acompañar a su equipo durante el encuentro.

Además, Bucaramanga informó que el ingreso de camisetas y distintivos alusivos a Atlético Nacional estará permitido únicamente en la tribuna Norte Baja. En las demás tribunas del estadio no se permitirá la entrada de estos elementos.

Puertas desde las 5:00 p. m.

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 5:00 p. m. El club recomendó a todos los asistentes llegar con anticipación para facilitar el ingreso. El partido, de acuerdo con la programación oficial de la Liga, comienza a las 8:15 p. m.

La cédula amarilla es la boleta

Bucaramanga recordó que la cédula amarilla es la boleta de entrada. Quienes no cuenten con ella deberán presentar su boleta digital, que el club recomienda descargar previamente en el dispositivo móvil.

La razón: debido a la alta afluencia de público durante el partido podrían presentarse fallas en la conexión a internet. Por eso, en ese caso, es importante llevar la boleta descargada y el documento de identidad.

El club también recordó que todos los niños deben contar con su respectiva boleta para ingresar al estadio.

Un partido importante en la tabla

El duelo enfrenta al líder y al cuarto de la Liga BetPlay. Nacional llega con 35 puntos, ya clasificado a los cuadrangulares, tras vencer 2-0 a Santa Fe en su último partido y encadenar tres triunfos seguidos. Bucaramanga suma 28 unidades y le falta una más para asegurar matemáticamente su lugar entre los ocho mejores. Ambos equipos han jugado 16 de los 19 partidos de la fase regular.

El local cuenta con la dupla más goleadora del torneo: Emerson Batalla, con ocho goles, y Luciano Pons, con siete. En casa suma tres victorias y cinco empates en el semestre. Su punto débil ha sido el juego limpio: cinco expulsiones y siete penales cometidos.

En el bando verdolaga, el técnico Lucas González decidió dejar a James Rodríguez en Medellín para dosificarlo por su historial de lesiones. Tampoco viajaron Andrés Román, Matheus Uribe, Samuel Velásquez, Jorman Campuzano ni Kevin Parra. Edwin Cardona regresa a la lista de convocados y Alfredo Morelos figura entre los 20 jugadores que visitan Bucaramanga.

Como visitante, Nacional tiene cinco victorias y tres derrotas en el torneo. Una victoria le permitiría ampliar su ventaja en la lucha por el punto invisible de los cuadrangulares finales.

Lea también: ¡Sin James Rodríguez! Los 20 convocados de Atlético Nacional para visitar a Bucaramanga

Cierre del comunicado

El club cerró su mensaje con una invitación a su gente: «acompañar al equipo, demostrar su pasión por estos colores y contribuir a que vivamos una gran fiesta del fútbol, en un ambiente de respeto, convivencia y compromiso con nuestros colores». La convocatoria final fue: «¡Este lunes, todos al Américo Montanini para alentar juntos al Leopardo!».

El partido se disputa en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, a las 8:15 p. m., y se transmite por Win Sports+ y la aplicación Win Play. Según la programación, el arbitraje estará a cargo de Jhon Ospina Londoño.

También te puede interesar: Marlos Moreno vuelve al trabajo grupal: así está el parte médico de Atlético Nacional

Comunicado Atlético Bucaramanga

Foto: Atlético Bucaramanga