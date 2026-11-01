¡Sin James Rodríguez! Los 20 convocados de Atlético Nacional para visitar a Bucaramanga

Resumen: Atlético Nacional dio a conocer los 20 convocados para visitar a Atlético Bucaramanga este lunes 2 de noviembre (8:15 p. m.), por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. James Rodríguez no fue citado y Edwin Cardona regresa a la lista del técnico Lucas González.

Atlético Nacional ya tiene definido el grupo de jugadores que viajará a tierra santandereana para enfrentar a Atlético Bucaramanga este lunes 2 de noviembre, en el estadio Américo Montanini, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso está programado para las 8:15 p. m. y será televisado por Win Sports+.

La principal novedad de la lista, que el club entregó este domingo a través de sus canales oficiales, es la ausencia de James Rodríguez. El volante, la máxima figura del plantel ‘verdolaga’, no aparece entre los 20 elegidos por el técnico Lucas González y todo indica que la decisión responde a una dosificación de cargas, después de que el cucuteño fuera titular en los dos últimos compromisos, frente a Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, partidos de alto desgaste físico para el equipo antioqueño.

Desde que fichó con el más veces campeón del fútbol colombiano, James acumula ocho encuentros disputados, en los que todavía no ha podido marcar y ha entregado dos asistencias. Había mucha expectativa por su presencia en la ‘Ciudad Bonita’, pero finalmente no se desplazará con el grupo y se quedará en Medellín esperando los próximos retos del calendario.

Nacional llega a este compromiso como líder del campeonato, con 35 puntos, luego de la victoria 2-0 sobre Santa Fe en la jornada de HallowGreen en el Atanasio Girardot y de la remontada en el clásico paisa frente al DIM. El equipo de Lucas González quiere mantenerse en lo más alto de la tabla en la recta final de la fase regular y dar un paso firme hacia la clasificación a los cuadrangulares.

Del otro lado estará un Atlético Bucaramanga que ha hecho del Montanini una plaza difícil en los últimos semestres y que, con la clasificación entre los ocho mejores prácticamente asegurada, buscará hacerse fuerte en casa ante uno de los equipos más convocantes del torneo y seguir sumando para llegar con tranquilidad al cierre de la fase regular.

Estos son los 20 convocados de Atlético Nacional

Arqueros: 34. F. Armani y 25. L. Marquínez.

Defensas: 4. C. Haydar, 16. W. Tesillo, 15. A. Reyes, 20. M. Casco, 40. J. Quesada y 27. Y. Perlaza.

Volantes: 28. S. Rojas, 80. J. Zapata, 19. J. Rengifo, 22. E. Cabrera, 31. X. Ríos, 26. F. Marín y 10. E. Cardona.

Delanteros: 13. N. Rodríguez, 36. J. Escorcia, 32. E. Benítez, 29. A. Sarmiento y 9. A. Morelos.

Director técnico: Lucas González.

Entre las noticias positivas de la lista está el regreso de Edwin Cardona, que no había sido citado para el partido contra Santa Fe y vuelve a una convocatoria para aportar en la creación. También se mantiene Alfredo Morelos, referente del ataque ‘verdolaga’ en esta temporada.

Reporte médico del equipo

Junto con la convocatoria, el club entregó el parte médico de dos de sus jugadores. Marlos Moreno iniciará trabajos de campo este 2 de noviembre, en el proceso final de su recuperación, mientras que Néider Parra continúa en fisioterapia luego de sufrir un esguince de tobillo. Ninguno de los dos fue tenido en cuenta para el viaje a Bucaramanga.

El partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional se jugará este lunes 2 de noviembre a las 8:15 p. m. en el estadio Américo Montanini, con transmisión de Win Sports+, en el cierre de una fecha 17 que se extenderá hasta el miércoles con el duelo entre Millonarios y América de Cali.

El último antecedente entre los dos equipos es del 21 de abril de este año, cuando Nacional se impuso 2-0 en el Atanasio Girardot, con anotaciones de Andrés Román y Marlos Moreno. El cuadro leopardo, que tiene en jugadores como Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons sus principales cartas, ha convertido al Montanini en una plaza complicada para cualquier visitante.

Lea también: Atlético Nacional venció 2-0 a Santa Fe y mantiene el liderato de la Liga BetPlay con 35 puntos

También te puede interesar: ¡Con James y sin Cardona! Los 20 convocados de Nacional para recibir a Santa Fe