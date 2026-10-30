Titiribí se viste de orgullo: alcalde gana reconocimiento nacional como Gobernante comprometido con la niñez

Resumen: Titiribí recibió un reconocimiento nacional por sus programas e inversiones para proteger los derechos de la niñez. El alcalde Álex David Restrepo Salazar destacó la importancia de invertir en el futuro de los niños.

Titiribí recibió un reconocimiento nacional por su compromiso con la niñez, una distinción que resalta los programas y las inversiones de la administración municipal para garantizar los derechos de los niños y las niñas en su territorio.

En la versión 2026 de estos premios, en los que se evalúa a gobernantes de todo el país, el alcalde de Titiribí, Álex David Restrepo Salazar, acudió a la gala en Bogotá con la satisfacción de haber sido elegido como Gobernante Comprometido con la Niñez. El reconocimiento proyecta a este municipio del Suroeste antioqueño en el ámbito nacional.

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Una apuesta por el futuro de los niños

Al referirse al reconocimiento, el mandatario destacó el sentido que tienen las inversiones orientadas a la infancia y la importancia que les atribuye dentro de su gestión. Su mensaje puso el énfasis en el bienestar de los menores y en las oportunidades que pueden construirse para su futuro.

“No hay obra más grande que la sonrisa de un niño, ni inversión más importante que aquella que transforma su futuro”, afirmó Restrepo Salazar.

El alcalde también manifestó el orgullo que le genera que Titiribí siga siendo reconocido en el país por noticias positivas. En esta ocasión, el motivo es el trabajo de la administración en favor de la garantía de los derechos de los niños del municipio.

La distinción se centra en ese compromiso con la niñez y en las acciones e inversiones dirigidas a esta población. El mensaje del mandatario acompañó la entrega del reconocimiento y resaltó el lugar que ocupan los niños en las prioridades de su administración.

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Los programas de infancia en el municipio

Como antecedente, y en un balance distinto al de esta premiación, la rendición de cuentas de la administración correspondiente a 2025 reportó que 209 niñas y niños recibieron atención integral mediante el Centro de Desarrollo Infantil, hogares comunitarios y la estrategia de Educación Inicial en el Hogar del ICBF.

Ese mismo informe registró 45 campañas de promoción de derechos, con acciones sobre prevención del trabajo infantil, explotación sexual, consumo de sustancias psicoactivas y salud integral. También incluyó procesos de formación para familias y actividades comunitarias enfocadas en crianza amorosa y entornos protectores.

Estas cifras corresponden al balance municipal de 2025 y no a una medición de los resultados del premio de 2026. El reconocimiento conocido ahora vuelve a poner la atención sobre la gestión de Titiribí en materia de infancia y sobre el compromiso que su alcalde expresó con el futuro de los niños.

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