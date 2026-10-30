Resumen: La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, el Dagrd y Buen Comienzo, entregó recomendaciones para un Halloween seguro: revisar que los dulces estén sellados y no vencidos, prevenir alergias y asfixias, que los niños salgan acompañados por un adulto, usar rutas iluminadas, disfraces seguros y evitar velas en la decoración. Ante emergencias, la línea 123 está disponible las 24 horas.

Dulces de Halloween: las recomendaciones de las autoridades para cuidar a los niños

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, el Dagrd y Buen Comienzo, invitó a las familias paisas a disfrutar Halloween con responsabilidad y entregó una serie de recomendaciones para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de las niñas y los niños durante la celebración, con especial cuidado en los dulces que recogen en los recorridos.

El llamado llega en la recta final de octubre, cuando miles de menores salen disfrazados por barrios y unidades residenciales de la ciudad. Según las autoridades, la mayoría de los incidentes de esta temporada se pueden prevenir con revisiones sencillas en casa y con la compañía permanente de un adulto.

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¿Qué revisar en los dulces antes de que los niños los consuman?

La primera alerta de la Alcaldía de Medellín es directa: antes de consumir los dulces hay que revisarlos. Los padres deben verificar que los empaques estén sellados, íntegros y que los productos no estén vencidos.

Si un dulce está abierto o es de procedencia desconocida, se debe desechar, sin excepción. La recomendación busca evitar intoxicaciones y cualquier manipulación de los productos que los niños reciben en la calle.

Otro punto clave es revisar los ingredientes para prevenir alergias y evitar aquellos que puedan causar asfixia, especialmente en los más pequeños, por su tamaño o textura.

Además, antes de salir a pedir dulces, se les puede ofrecer agua y comida a los menores, una forma sencilla de moderar el consumo de azúcar durante la noche.

¿Cómo deben hacer los niños el recorrido de Halloween?

Durante los recorridos, las niñas y los niños deben ir acompañados por un adulto responsable, caminar por los andenes y cruzar la calle solo por los pasos peatonales.

Las autoridades recomiendan tomar rutas conocidas e iluminadas y definir con anticipación un punto de encuentro en caso de que alguien del grupo se extravíe.

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Para los niños mayores que salen con menos supervisión, la sugerencia es enseñarles los datos de contacto básicos: nombres completos de los padres, números de teléfono y la dirección de la casa.

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¿Qué tener en cuenta con los disfraces y la decoración?

El disfraz también entra en la lista de cuidados. Debe ser cómodo, permitir la visibilidad y facilitar el movimiento del menor. Si la salida es de noche, se sugiere usar elementos reflectivos o linternas para que conductores y motociclistas los vean con claridad.

Hay que evitar accesorios rígidos o puntiagudos que puedan causar heridas en una caída o en medio del juego, y elegir maquillaje infantil seguro, pensado para la piel de los niños.

En casa, la Alcaldía pide evitar las velas encendidas cerca de materiales inflamables, preferir las luces LED para la decoración y no sobrecargar los tomacorrientes con las luces y figuras de la temporada.

Frente a cualquier incidente o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 123, disponible las 24 horas.

Con estas recomendaciones, la Alcaldía de Medellín espera que la celebración de Halloween transcurra en calma y que los dulces, los disfraces y los recorridos sean solo motivo de alegría para los niños de la ciudad.