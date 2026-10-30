La Danta salda una deuda histórica: inauguran 700 metros de vías pavimentadas

Resumen: La comunidad de La Danta, corregimiento de Sonsón, celebra la entrega de 700 metros de vías pavimentadas, una obra de más de $1.574 millones ejecutada con el aporte del municipio, la Gobernación de Antioquia y empresas de la región, que pone fin a décadas de espera y mejora la movilidad y las condiciones de vida de sus habitantes.

Después de décadas de espera, la comunidad del corregimiento de La Danta, en Sonsón, celebra la pavimentación de sus vías internas, una obra que transforma la movilidad, mejora las condiciones de vida de sus habitantes y representa un avance histórico para este territorio del suroriente antioqueño.

La intervención, entregada oficialmente por la administración municipal, comprendió 700 metros lineales de pavimentación y es el resultado del trabajo articulado entre la Alcaldía de Sonsón, la Gobernación de Antioquia, empresas de la región y entidades que contribuyeron al desarrollo del proyecto.

Una inversión de más de $1.500 millones

La obra contó con una inversión total de $1.574.655.011, de los cuales $1.104.955.011 fueron aportados por el municipio de Sonsón, $245 millones por la Gobernación de Antioquia y $224.700.000 por empresas de la región.

Entre los aliados estratégicos se destaca Cementos ALIÓN, cuyo apoyo contribuyó a hacer realidad esta intervención, demostrando la importancia de la articulación entre el sector público y privado para impulsar proyectos que benefician directamente a las comunidades.

Uno de los componentes fundamentales para avanzar con la pavimentación fue el trabajo de Aguas del Páramo, entidad que contribuyó con la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado. Estas labores fueron esenciales para preparar la infraestructura subterránea y permitir que la pavimentación se desarrollara sobre una base adecuada, evitando que las nuevas vías tuvieran que intervenirse posteriormente por trabajos en las redes de servicios públicos.

“Hoy estamos cumpliéndole a una comunidad que esperó durante décadas”

Para el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, esta inauguración representa mucho más que una obra de infraestructura: es una respuesta a una necesidad que durante años hizo parte de la vida cotidiana de los habitantes de La Danta.

“Hoy estamos cumpliéndole a una comunidad que esperó durante décadas por unas vías pavimentadas. Sabemos lo que significa para sus habitantes convivir durante tantos años con las dificultades de una vía sin pavimentar. Por eso, entregar estos 700 metros es motivo de satisfacción y demuestra que, cuando sumamos esfuerzos con la Gobernación y empresas comprometidas con el territorio, podemos convertir necesidades históricas en realidades”, expresó el mandatario.

Durante el acto de entrega, realizado en el corregimiento con la comunidad, la administración municipal entregó reconocimientos a las empresas y entidades aliadas que hicieron posible la obra.

Obras que transforman el territorio

Las obras de pavimentación en la vía a La Danta iniciaron en diciembre de 2024, cuando la administración municipal celebró el comienzo de los trabajos en la parte inicial de la vía al corregimiento, una de las peticiones más constantes e históricas de esa comunidad.

La pavimentación de las vías internas contribuirá a mejorar la movilidad de peatones y vehículos, facilitar el acceso a las viviendas y los establecimientos del corregimiento, y ofrecer mejores condiciones de tránsito para residentes, comerciantes y visitantes. Además, representa un avance para el desarrollo urbano de La Danta y para el bienestar de las familias que durante años esperaron esta transformación.

Esta no es la única intervención vial reciente en el corregimiento. En mayo de 2025, la vereda La Hermosa, también de La Danta, recibió 330 metros de pavimento rígido, otra obra nacida de la alianza entre el sector público, el privado y la comunidad, que mejoró el transporte de los productos agrícolas de la zona.

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El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó también el valor del trabajo conjunto con las empresas y las entidades que hicieron posible el proyecto, subrayando que la transformación de los territorios requiere sumar capacidades, recursos y voluntades alrededor de objetivos comunes.

Con esta inauguración, Sonsón avanza en el mejoramiento de su infraestructura vial y cumple una deuda histórica con La Danta, demostrando que la inversión pública, acompañada de alianzas estratégicas y una adecuada articulación de los servicios, puede traducirse en obras concretas que mejoran la vida de los sonsoneños.

Fotos: Alcaldía de Sonsón.

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