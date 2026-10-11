Resumen: Seis hombres fueron capturados en flagrancia en Titiribí por el presunto hurto de elementos de una torre de telecomunicaciones en la vereda La Meseta. Quedaron a disposición de la Fiscalía 079 Local de Amagá.

Titiribí: capturan a seis hombres por presunto hurto a una torre de telecomunicaciones

En Titiribí, Antioquia, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a seis hombres por el presunto delito de hurto, tras la alerta por el robo de varios elementos de una torre de telecomunicaciones en la vereda La Meseta. El procedimiento se registró el sábado 10 de octubre de 2026, hacia las 7:30 de la mañana.

Según el reporte del Departamento de Policía Antioquia, cuyo comandante es el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, la captura se dio en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia».

Plan candado y recuperación de los elementos

De acuerdo con la información oficial, gracias a la oportuna reacción de los uniformados y a la activación de un plan candado en la jurisdicción, fue posible interceptar a los presuntos responsables, capturarlos y recuperar los elementos que habrían sido hurtados de la torre.

A disposición de la Fiscalía

Los seis capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 079 Local de Amagá, que definirá su situación jurídica. Se trata de presuntos responsables mientras la justicia no determine lo contrario.