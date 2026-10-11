Santa Bárbara: capturado tras presunta riña con un herido en Versalles

Resumen: Un hombre fue capturado por el presunto delito de lesiones personales en el corregimiento de Versalles, en Santa Bárbara, Antioquia, luego de una alerta de la comunidad sobre una presunta riña que dejó a otro hombre herido

Un hombre fue capturado por el presunto delito de lesiones personales en el corregimiento de Versalles, en Santa Bárbara, Antioquia, luego de una alerta de la comunidad sobre una presunta riña que dejó a otro hombre herido.

Según la Policía Nacional, los hechos se registraron el 10 de octubre de 2026 en el sector La Liboriana. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre con tres heridas en la región frontoparietal izquierda del cráneo, que habrían sido ocasionadas con un hacha.

La víctima fue trasladada al hospital

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, informó que el procedimiento se realizó durante actividades de patrullaje y control, en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia».

De acuerdo con el comunicado oficial, la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. El reporte no precisa su estado de salud posterior ni entrega detalles sobre las circunstancias que habrían originado la riña.

La Policía señaló que la captura se produjo en flagrancia. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía 128 Seccional de Abejorral, Antioquia, por el presunto delito de lesiones personales.

La información corresponde a la versión entregada por la Policía Nacional. La captura no implica una declaración de culpabilidad y la responsabilidad del detenido deberá ser determinada por las autoridades judiciales.