Resumen: Seis personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de hurto en Titiribí, Antioquia, tras un operativo que se activó con un plan candado. El procedimiento permitió recuperar elementos hurtados de una torre de telecomunicaciones ubicada en la vereda La Meseta. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan proteger la infraestructura y fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio.

¡Seis capturados en Titiribí! Así terminó el operativo por hurto a una torre de telecomunicaciones

Seis personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de hurto en Titiribí, Antioquia, luego de un operativo relacionado con la sustracción de elementos de una torre de telecomunicaciones ubicada en la vereda La Meseta.

El procedimiento se llevó a cabo tras la activación de un plan candado, estrategia que permitió adelantar las acciones para ubicar a los presuntos responsables. Como resultado, las autoridades lograron las capturas y recuperaron los elementos que habían sido hurtados de la infraestructura.

Capturas en flagrancia en Titiribí

De acuerdo con la información entregada, las seis personas fueron detenidas en el marco de la intervención adelantada por este caso. Sin embargo, no se dieron a conocer sus identidades ni se precisaron las circunstancias en las que se habría cometido el hurto.

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Tampoco se detalló qué elementos fueron recuperados, cuál era su cantidad o qué valor tendrían los bienes sustraídos de la torre de telecomunicaciones.

Acciones para proteger la infraestructura

El procedimiento se suma a las acciones orientadas a proteger la infraestructura de telecomunicaciones y fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio.

La intervención en la vereda La Meseta dejó como resultado la captura de seis personas y la recuperación de los elementos hurtados. Por el momento, la información disponible no incluye detalles adicionales sobre el caso ni sobre las actuaciones posteriores a las detenciones.