¡Terror en Planadas! Volqueta bomba dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses

Una noche de terror vivieron los habitantes de Planadas, en el sur del Tolima, luego de que una volqueta cargada con explosivos fuera detonada en una zona residencial del municipio, a pocos metros de la base militar de la localidad. El atentado, registrado la noche de este domingo 1 de noviembre, dejó un balance preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida, según confirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La emergencia se presentó en el barrio Aeropuerto, uno de los sectores aledaños a la guarnición militar. De acuerdo con las primeras versiones recogidas por medios nacionales y locales, los responsables habrían utilizado drones con artefactos explosivos antes de la detonación de la volqueta acondicionada, aunque las circunstancias exactas del ataque todavía deben ser establecidas por las autoridades. La explosión también ocasionó un incendio en una farmacia y afectaciones al Hospital Centro del municipio.

Cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses

La onda expansiva destruyó varias viviendas del sector. En los videos que circularon en redes sociales se observa una casa envuelta en llamas, escombros regados por la calle y a los vecinos sacando heridos entre la oscuridad, mientras el resplandor del incendio iluminaba buena parte del barrio.

«Dios mío, no encuentro mi bebé, dónde está mi bebé», se escucha gritar a una mujer en medio de los escombros de una de las viviendas afectadas, en uno de los videos que muestran la magnitud de la tragedia.

Hacia las 12:40 de la madrugada de este lunes, la gobernadora confirmó el balance más doloroso: «Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie», escribió Matiz en su cuenta de X.

Toque de queda y hospital evacuado

Ante la gravedad de la situación, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, anunció a través de sus redes sociales la declaratoria de toque de queda en el municipio y la evacuación del hospital, que resultó afectado por la explosión. Las personas heridas fueron atendidas en el colegio Domingo Savio, habilitado como centro de atención temporal, mientras la Fuerza Pública y los organismos de socorro adelantaban los acordonamientos y la evaluación de daños.

La gobernadora Matiz rechazó categóricamente el atentado y lo calificó como una situación de «extrema gravedad». «Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar. Desde el Gobierno Departamental exigimos a las autoridades competentes una respuesta inmediata, contundente y coordinada que permita esclarecer estos hechos», manifestó la mandataria, quien adelanta coordinación con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública para el acompañamiento a la comunidad.

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Una zona golpeada por la violencia

El sur del Tolima atraviesa una escalada de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. En agosto pasado, el Ejército reportó un ataque con drones cargados de explosivos contra la base militar de Planadas, acción que atribuyó a las disidencias del grupo de alias ‘Iván Mordisco’, y días después otro ataque similar dejó un soldado herido en la región.

Además, el pasado 31 de octubre la Procuraduría pidió proteger la vida de la población civil en el sur del Tolima, luego de que se presentaran 11 homicidios en menos de una semana en el vecino municipio de Ataco, que ya había decretado toque de queda tras ataques con drones. Ante la escalada, la gobernadora ha pedido militarizar el sur del departamento: «Ningún grupo armado ilegal tiene derecho a decidir quién puede trabajar, quién puede circular, quién puede producir o quién puede vivir tranquilo en una vereda del Tolima».

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Frente al atentado de este domingo, las autoridades aún no se han pronunciado sobre sus presuntos responsables. La información preliminar señala que el objetivo habría sido la base militar del municipio, pero la explosión terminó golpeando de lleno a las familias del barrio Aeropuerto. Se espera que en las próximas horas se entregue un consolidado oficial sobre los heridos, los daños materiales y la situación de orden público en este municipio del sur tolimense, que amanece enlutado y bajo toque de queda.