Ataque con drones vuelve a sacudir El Tarra: explosivos ponen en alerta al Catatumbo

Resumen: Un ataque con un dron cargado con explosivos dejó tres personas con lesiones leves en el kilómetro 90, en El Tarra. En otro punto cercano el Ejército trabajaba para neutralizar una carga abandonada en una vía. El reporte se conoce después de la advertencia de la Defensoría del 23 de octubre sobre ataques con drones y desplazamientos en el Catatumbo.

Un nuevo ataque con drones encendió las alertas en El Tarra, donde el uso de explosivos volvió a poner en riesgo a los habitantes. El hecho se reportó en el sector del kilómetro 90, en medio de otros episodios que mantienen la preocupación por la seguridad de las comunidades del Catatumbo.

El balance preliminar es de tres personas con lesiones leves. De acuerdo con la información conocida, las heridas no hicieron necesario su traslado a centros asistenciales. No se han divulgado sus identidades ni detalles adicionales sobre las circunstancias en las que resultaron afectadas.

Un ataque con drones y otra carga explosiva en una vía

El episodio involucró un dron cargado con explosivos. En otro punto cercano, integrantes del Ejército Nacional adelantaban labores para desactivar o detonar de forma controlada una carga abandonada en una vía pública.

En ese sector también fueron encontradas banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ese hallazgo no equivale, por sí solo, a una confirmación sobre quién ejecutó el ataque con drones: la información disponible no establece una atribución oficial de responsabilidad por ese hecho.

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El nuevo reporte se conoce después de las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre las consecuencias de esta modalidad de violencia en El Tarra y otros municipios. La entidad documentó afectaciones a civiles, desplazamientos y restricciones que comprometen la vida cotidiana de las familias.

La advertencia que ya había hecho la Defensoría

En un pronunciamiento publicado el 23 de octubre de 2026, la Defensoría se refirió a tres detonaciones ocurridas el 21 de octubre en el barrio Villa Esperanza y la vereda El Llano, en El Tarra. Esos son hechos anteriores y distintos al reporte del kilómetro 90.

Según ese comunicado, los explosivos fueron dirigidos mediante drones y causaron afectaciones físicas y psicológicas. Entre las personas afectadas había una adolescente, y la entidad indicó que se estaba brindando atención en centros de salud cercanos.

La Defensoría también registró la llegada de más de 50 núcleos familiares al casco urbano de El Tarra en la tarde de esa jornada. Ante el desplazamiento masivo se activó el plan de contingencia, mientras la Personería Municipal inició la caracterización de las familias.

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Protección y atención para las comunidades

El balance divulgado por la entidad el 23 de octubre señalaba que, desde comienzos de 2026, 1.447 personas de 611 familias rurales habían sido desplazadas en El Tarra. La cifra corresponde a ese corte y no al número de afectados por el nuevo ataque con drones.

El comunicado también describió el impacto en San Calixto: de acuerdo con información del Ministerio Público, cerca de 200 familias, equivalentes a 600 personas, habían sido desplazadas en veredas del corregimiento de La Cristalina y de la zona norte del municipio, en límites con El Tarra.

Frente a ese panorama, la Defensoría pidió a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San Calixto, El Tarra y El Carmen fortalecer o activar los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria según las necesidades de cada territorio.

También instó al Gobierno nacional y a las entidades competentes a coordinarse con las autoridades territoriales para verificar los hechos, identificar riesgos y garantizar atención integral. Su llamado incluyó prevenir nuevos confinamientos y desplazamientos, así como otras vulneraciones de derechos.

La entidad reiteró a los grupos armados que la población civil y sus bienes deben quedar por fuera de las hostilidades. Recordó la obligación de respetar las normas del derecho internacional humanitario y de abstenerse de ataques o amenazas que pongan en peligro a las comunidades.