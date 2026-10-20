¡Bombazo en pleno centro! Atacan con explosivo una droguería en Algeciras, Huila

Resumen: Un atentado con explosivos afectó una droguería en el centro de Algeciras, Huila, este 20 de octubre. No hubo heridos. Las autoridades investigan una posible extorsión.

Un nuevo atentado con explosivos se registró en la madrugada de este martes 20 de octubre en el centro de Algeciras, Huila. El artefacto fue lanzado contra una droguería ubicada en la carrera Quinta con calle Sexta, a pocos metros de la Alcaldía municipal, y causó daños materiales en ese local y en otro negocio cercano.

Según el reporte de las autoridades, no hubo personas lesionadas. La droguería afectada está en pleno centro del municipio, muy cerca de la sede de la administración municipal.

Tras la explosión, la Policía y el Ejército activaron un plan candado en la zona. Unidades de investigación criminal, del Gaula y del grupo antiexplosivos trabajan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades es que el ataque esté relacionado con presiones extorsivas atribuidas a las disidencias de las Farc. Sin embargo, esa posibilidad aún no ha sido confirmada. Hasta el momento no se han reportado capturas.

Una ola de ataques en el Huila

El atentado en Algeciras se suma a una serie de ataques contra la Fuerza Pública registrados en los últimos días en el departamento, donde las autoridades han advertido sobre el uso de drones cargados con explosivos.

El viernes 16 de octubre, un uniformado resultó herido durante un hostigamiento contra la Fuerza Pública en Íquira. Ese mismo día, en la tarde, la estación de Policía de Teruel fue atacada con drones: se registraron cinco detonaciones y un policía quedó lesionado. Esa estación ya había sido atacada el pasado 7 de agosto.

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Un día antes, el jueves 15 de octubre, dos policías sufrieron heridas leves en un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Palermo.

La repetición de estos hechos ha encendido las alertas de las autoridades frente a la violencia dirigida contra las instalaciones policiales en el departamento.

El secretario de Gobierno del Huila advirtió que los ataques con drones han ganado terreno en la región. Según un balance preliminar, en lo que va de 2026 se habrían registrado cerca de siete atentados con esta modalidad.

«No era tan recurrente en el departamento. Sin embargo, ya este año serían prácticamente siete atentados con drones», afirmó el funcionario, quien reiteró el rechazo de las autoridades frente a estas acciones.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer si hay alguna relación entre los recientes atentados y quiénes estarían detrás de ellos.

Por ahora, el ataque en Algeciras dejó solo daños materiales en dos establecimientos comerciales, mientras continúan las labores del plan candado en el municipio.

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