Resumen: Motobomba destruyó en la madrugada de este sábado las casetas del peaje El Bordo, en La Sierra, Cauca; la Panamericana está cerrada y no habría heridos.

Motobomba destruyó por segunda vez en un mes el peaje El Bordo, en la vía Panamericana

Una nueva acción terrorista sacudió al suroccidente de Colombia en la madrugada de este sábado, 31 de octubre. Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en el peaje El Bordo, también conocido como El Mango, ubicado en el sector La Depresión, del municipio de La Sierra, en el sur del Cauca.

La explosión se registró cerca de las 6:00 de la mañana y destruyó las casetas provisionales que apenas estaban siendo instaladas, luego de que la infraestructura original de la estación de recaudo quedara arrasada por otro atentado ocurrido semanas atrás. El paso por la vía Panamericana quedó totalmente suspendido en este tramo, que comunica a Popayán con el sur del Cauca y el departamento de Nariño.

De acuerdo con los reportes preliminares, los atacantes llegaron al lugar y habrían advertido a los trabajadores del peaje que abandonaran la zona antes de accionar la carga explosiva. Las circunstancias exactas del ataque todavía son materia de verificación por parte de las autoridades.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa la magnitud de la destrucción: escombros sobre la carretera, láminas retorcidas, restos de una motocicleta y las estructuras provisionales del peaje completamente dañadas.

Foto: Redes Sociales.

¿Hubo personas heridas?

El balance inicial indica que no habría personas lesionadas de gravedad. Dos trabajadoras del peaje resultaron aturdidas por la onda explosiva y están siendo atendidas por personal de salud. Los organismos de socorro adelantan la inspección del sitio para confirmar oficialmente las consecuencias del atentado.

El alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, señaló que la comunidad vecina del peaje vive momentos de zozobra y pide que la estación de recaudo deje de funcionar en ese punto, teniendo en cuenta que ya ha sido atacada dos veces en el mismo mes.

«La zozobra, el miedo y la negativa de la comunidad frente a este peaje hoy, con ese segundo bombazo, son más que evidentes. Hoy nuevamente las casas volvieron a ser afectadas: varios vidrios se quebraron por la onda explosiva. Tengo entendido que parte de los techos que habíamos entregado hace poco volvieron a fracturarse», manifestó el mandatario local.

Segundo atentado en menos de un mes

Este nuevo ataque se presenta apenas 19 días después del atentado con carro bomba contra el mismo peaje, registrado el pasado lunes festivo 12 de octubre, que dejó tres civiles heridos y la infraestructura original destruida. Esa acción fue atribuida preliminarmente por el Ejército Nacional a integrantes del GAO-r estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Por ese primer ataque, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita capturar a José Esteban Méndez, alias ‘Ferley’, señalado cabecilla de esa estructura armada y presunto responsable de la voladura del 12 de octubre.

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Vía Panamericana cerrada

La detonación obligó a detener por completo el tránsito vehicular por este importante corredor nacional, por lo que cientos de viajeros y transportadores se ven afectados por las restricciones de movilidad. Las autoridades recomendaron a los conductores no acercarse al sitio y tomar rutas alternas mientras se restablecen las condiciones de seguridad.

Unidades del Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Bomberos hacen presencia en la zona afectada, donde se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la magnitud de los daños y descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

El hecho se presenta en medio de la escalada de violencia que vive el Cauca, departamento en el que las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN disputan el control territorial. Días atrás, uno de los comandantes de las disidencias anunció en un video una ofensiva contra el Gobierno nacional, y este corredor de la Panamericana se ha convertido en escenario frecuente de acciones contra la infraestructura vial.

Por ahora, se espera el reporte oficial de las autoridades sobre los responsables, los daños materiales y las condiciones para restablecer la circulación en este tramo de la Panamericana, clave para el transporte de pasajeros, carga y abastecimiento entre el Cauca y Nariño.