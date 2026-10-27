¡Terror en Cali! Asesinan a tiros a jefe de Recursos Humanos de una empresa de aseo

Resumen: Un jefe de Recursos Humanos de una empresa de aseo de Cali fue asesinado a tiros la noche del lunes 26 de octubre cuando llegaba a su vivienda, en el oriente de la ciudad. Las autoridades investigan el ataque sicarial.

Una nueva noche violenta dejó consternación en el oriente de Cali. Un hombre que se desempeñaba como jefe del área de Recursos Humanos de una de las empresas que prestan el servicio público de aseo en la ciudad fue asesinado a disparos cuando llegaba a su casa, en un ataque que las autoridades ya investigan como un hecho sicarial.

La víctima fue identificada como Eddier Vallejo Buitrago. Según los primeros reportes, el crimen ocurrió en la noche del lunes 26 de octubre, hacia las 7:50 p. m., en un sector del oriente caleño, sobre la calle 72, en inmediaciones de los barrios Ulpiano Lloreda y Lleras Restrepo. Las versiones preliminares ubican el hecho en ese punto de la ciudad, y las autoridades deberán precisar el lugar exacto en el curso de la investigación.

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el hombre se disponía a parquear su vehículo para ingresar a su residencia cuando fue interceptado por un atacante que se movilizaba en motocicleta y que le disparó en repetidas ocasiones. Algunos reportes hablan de dos sujetos que se acercaron a la víctima, un detalle que aún no ha sido esclarecido. Tras los disparos, los responsables huyeron del lugar sin que, hasta el momento, se conozca su identidad.

Vallejo Buitrago trabajaba como jefe de Recursos Humanos en Promo Cali – Valle, una de las compañías encargadas de la operación del servicio de aseo en la capital del Valle del Cauca. Es decir, su labor estaba relacionada con la gestión del personal de la empresa, un cargo administrativo que, en principio, no lo exponía a situaciones de riesgo evidentes.

Un punto que llama la atención de los investigadores es que, según la información preliminar entregada por las autoridades, el hombre no registraba antecedentes judiciales. Además, hasta ahora sus familiares no habrían reportado amenazas en su contra, por lo que el móvil del homicidio sigue sin determinarse. Por ahora no hay hipótesis oficiales sobre las razones del ataque y las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación.

Por la forma en que ocurrió el crimen, con un agresor en moto que dispara y huye, los investigadores recurrirán a los métodos habituales en este tipo de casos. Entre ellos están la revisión de cámaras de seguridad del sector, la recolección de testimonios de vecinos y el análisis de las trayectorias y los elementos balísticos hallados en la escena. Estas pruebas suelen ser determinantes para identificar a los responsables y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Los vecinos de la zona, por su parte, escucharon las detonaciones en medio de la noche y se asomaron para ver qué había pasado. Como suele ocurrir en estos casos, el hecho generó temor entre los habitantes del sector, que piden más presencia policial y vigilancia para evitar que situaciones similares se repitan en sus cuadras.

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El caso se suma a otros episodios de violencia que se han registrado en los últimos meses en distintos puntos de Cali, donde los ataques con arma de fuego contra personas que llegan a sus viviendas o se encuentran en la vía pública han generado preocupación entre la ciudadanía. Estos hechos mantienen en el centro del debate la seguridad de la ciudad y la necesidad de resultados concretos en las investigaciones.

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Mientras avanza la investigación, la Policía y los organismos judiciales hacen un llamado a la comunidad para que quienes tengan información que ayude a esclarecer lo sucedido la entreguen a las autoridades. Cualquier dato sobre los responsables, el vehículo en el que se movilizaban o lo ocurrido antes del ataque puede ser clave para dar con los autores del homicidio.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre la reacción de la empresa ni sobre los actos fúnebres de la víctima. Lo que sí está claro es que familiares, compañeros de trabajo y allegados esperan respuestas sobre quién estuvo detrás de este crimen y por qué se cometió contra un hombre que, según los reportes iniciales, no tenía problemas judiciales ni amenazas conocidas.

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El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué ocurrió realmente en esos minutos y quiénes dispararon contra el jefe de Recursos Humanos. Minuto30 seguirá atento a los avances de la investigación y a cualquier nuevo pronunciamiento de la Policía o de la Fiscalía sobre este homicidio en el oriente de Cali.